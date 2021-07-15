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Туляков приглашают на поиски подземного хода
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на поиски подземного хода

«В поисках подземного хода» – так называется экскурсия, которая пройдет сегодня, 15 июля, в состоится в Богородицком дворце-музее и парке.

Экскурсионный маршрут по парку пройдет по тем местам, где раньше был деревянный острог, и где предположительно проходил подземный ход. В конце XVIII века из остатков хода управитель имения Андрей Болотов сделал парковую затею.

В ходе прогулки экскурсанты услышат легенды, связанные с ним, а также с дворцом. В заключении гости посетят Казанскую церковь и склеп под ней, который часто принимают за таинственные подземелья.

Начало в 15.00.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 08:40 +5
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Место
БогородицкТульская область
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