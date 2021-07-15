Метеопредупреждение: на Тулу идет гроза

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 15 июля на территории Тульской области местами ожидается гроза. При грозе местами порывы ветра 12-17 м/с.

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