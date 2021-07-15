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Метеопредупреждение: на Тулу идет гроза
Фото из архива Myslo.

Метеопредупреждение: на Тулу идет гроза

МЧС предупреждает туляков о грозе и сильном ветре.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 15 июля на территории Тульской области местами ожидается гроза. При грозе местами порывы ветра 12-17 м/с.

МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения: читайте здесь.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 08:48 0
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