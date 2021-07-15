Фото из архива Myslo.
Метеопредупреждение: на Тулу идет гроза
МЧС предупреждает туляков о грозе и сильном ветре.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 15 июля на территории Тульской области местами ожидается гроза. При грозе местами порывы ветра 12-17 м/с.
МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения: читайте здесь.
Другие статьи по темам
Событие
Место
В Тульской области ФСБ, СК и налоговики пресекли деятельность преступной группы по созданию фирм-однодневок