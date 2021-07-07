«А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе»: Олег Газманов выступит в Туле
24 октября в Городском концертном зале со своим юбилейным концертным туром «7:0 в мою пользу» выступит народный артист России Олег Газманов. Начало в 19.00.
Певец, поэт, композитор, объединивший своим творчеством несколько поколений. Тексты его песен быстро становятся крылатыми, мелодии легко запоминаются, а энергетика и атмосфера на концертах никого не оставят равнодушным. «Эскадрон», «Есаул», «Офицеры», «Единственная», «Мама» – можно еще долго перечислять его песни, которые стали поистине народными.
В этом году артист отметит свой юбилей – 70 лет! Он представит программу, специально подготовленную к этой дате. Такое событие невозможно пропустить.
Вы можете купить билеты онлайн:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
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Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00