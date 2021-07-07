Туляки могут принять участие в тренинге «Готов к семейной жизни»

В Тульской области на базе органов ЗАГС специалисты ГУ ТО «Областной центр социальной помощи семье и детям» проводят тренинги «Готов к семейной жизни».

Участие в мероприятии бесплатное. Будущих супругов научат взаимодействию друг с другом, разрешению и недопущению семейных конфликтов. Занятия формируют умение взаимодействовать и слышать партнера, создавать доверительное пространство в отношениях, договариваться о совместном быте и взаимодействовать на личностных границах.

Для эффективности практической части количество участников ограничено до 16 человек. Рекомендуется участвовать парами, но также допускается возможность участия одного представителя от пары, в случае если нет возможности прийти вдвоем.

Полученные на тренинге знания помогут молодоженам создать крепкую и дружную семью.

В июле 2021 года тренинги пройдут:

28 июля – Комитет ЗАГС администрации г. Тулы, по адресу: Тула, ул. Советская, 47, тел. 24-98-82;

24 июля – отдел ЗАГС администрации МО Киреевский район, по адресу: Киреевск, ул. Толстого, 30, тел. 8 (48754) 6-25-61.

Чтобы стать участниками бесплатного тренинга «Готов к семейной жизни», необходима предварительная запись.