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Туляки могут принять участие в тренинге «Готов к семейной жизни»

Туляки могут принять участие в тренинге «Готов к семейной жизни»

Участие в мероприятии бесплатное.

В Тульской области на базе органов ЗАГС специалисты ГУ ТО «Областной центр социальной помощи семье и детям» проводят тренинги «Готов к семейной жизни».
 
Участие в мероприятии бесплатное. Будущих супругов научат взаимодействию друг с другом, разрешению и недопущению семейных конфликтов. Занятия формируют умение взаимодействовать и слышать партнера, создавать доверительное пространство в отношениях, договариваться о совместном быте и взаимодействовать на личностных границах.
 
Для эффективности практической части количество участников ограничено до 16 человек. Рекомендуется участвовать парами, но также допускается возможность участия одного представителя от пары, в случае если нет возможности прийти вдвоем.
 
Полученные на тренинге знания помогут молодоженам создать крепкую и дружную семью.
 
В июле 2021 года тренинги пройдут:
 
  • 28 июля – Комитет ЗАГС администрации г. Тулы, по адресу: Тула, ул. Советская, 47, тел. 24-98-82;
  • 24 июля – отдел ЗАГС администрации МО Киреевский район, по адресу: Киреевск, ул. Толстого, 30, тел. 8 (48754) 6-25-61.
Чтобы стать участниками бесплатного тренинга «Готов к семейной жизни», необходима предварительная запись.
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