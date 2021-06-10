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В Тульской области музыкальный колледж получил президентский грант
Фото: пресс-служба регионального правительства.

В Тульской области музыкальный колледж получил президентский грант

Речь идет о Новомосковском колледже имени М. И. Глинки.

Распоряжением Президента России присуждены гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. 
 
Один из грантов получил директор Новомосковского музыкального колледжа имени М. И. Глинки Александр Скуднов на проект «Симфонические вечера». Это серия просветительских концертов студенческого симфонического оркестра в малых городах Тульской, Рязанской и Московской областей.
 
– По инициативе Алексея Дюмина и при участии Минкультуры России в Тульской области оказывается большая поддержка молодежным творческим коллективам, которые продолжают развиваться и реализовывать новые проекты. Грант Президента свидетельствует о том, что инициатива колледжа интересна и востребована в масштабах страны, – отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.  
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