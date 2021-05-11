В Тульской области пройдет XIX Международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова

Фото из архива Myslo.

Фестиваль пройдет с 17 по 22 мая. Он посвящен 100-летию режиссера и 80-летию Обороны Тулы и Москвы.

Фестиваль проходит на тульской земле уже 7 лет подряд. 17 мая одним из центральных событий нынешнего фестиваля станет открытие на «Аллее Славы» у Тульского областного центра молодежи звезды Народного артиста СССР Василия Ланового.

По традиции в программу фестиваля войдут кинокартины из различных конкурсных номинаций.

Кинопоказы также пройдут на 14 площадках региона – в Щекинском, Дубенском, Арсеньевском, Ясногорском, Плавском, Чернском, Белевском, Богородицком, Узловском, Одоевском, Куркинском районах, городе Донском.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 17 мая в Городском концертном зале. В церемонии примут участие первый заместитель Председателя Российского союза ветеранов, генерал-полковник Виталий Азаров, российские артисты Екатерина Климова, Владимир Стеклов, Лев Прыгунов, Алла Покровская, Александр Панкратов-Черный, Ирина Купченко. Ведущие церемонии: Анна Шатилова и Евгений Кочергин. Вход – бесплатный. Билеты на церемонию можно получить в кассах городского концертного зала.

В рамках фестиваля в учреждениях культуры Тульской области пройдут творческие встречи, мастер-классы.

21 мая в деревне Федора Конюхова Заокского района состоится вручение приза «МИРОТВОРЕЦ ВЕКА» Федору Конюхову.

Приз вручает народный артист РСФСР, поэт Михаил Ножкин.

Фильм закрытия - «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (режиссер-постановщик - Андрей Богатырев) в кинотеатре «Киносити».

Церемония закрытия фестиваля состоится 22 мая в Тульской областной филармонии. Ведущие церемонии – актеры Ольга Кабо и Руслан Осташко. Бесплатные билеты на церемонию закрытия будут выдаваться кассах филармонии.

Организаторы фестиваля приглашают туляков и гостей города в кинотеатры. Вход на все показы – бесплатный!

17 мая

Тула

15.00 — Открытие звезды народного артиста СССР Василия Ланового на «Аллее Славы» возле ДКЖ (ул. Демонстрации, 134).

Участвуют министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, народные артисты РСФСР Ирина Купченко, Алина Покровская

«Киносити» (ул. Советская 47, ТЦ «Гостиный двор»)

15.00 — фильм «Огонь». Студия «ТриТэ Никиты Михалкова» Россия-1, 2021 г., 2 ч. 11 мин. Режиссер-постановщик — А. Нужный

Ретро-кинотеатр «Майский» (ул. 9 Мая, 1-а)

15.00 — «Чжан Чжидун» Китай, 2 ч.

Арт-директор — Цзян Пин, Режиссер-постановщик — Сань Чоу

Городской концертный зал (ул. Советская, 2)

17.00 — Звездная дорожка участников церемонии открытия

18.00 — Церемония открытия XIХ МФВК имени Ю. Н. Озерова .

Ведущие церемонии — народная артистка РСФСР Анна Шатилова и заслуженный артист РСФСР Евгений Кочергин.

Поселок Первомайский

11.00 — «Василий Лановой. Есть такая профессия». Студия «Зима», 39 мин. Режиссер — Е. Пахоменков, А.Артемьев. Продюсер — С. Винтер

Кадетская школа (ул. Дачная, 14).

18 мая

Ретро-кинотеатр «Майский» (ул. 9 Мая, 1-а)

Зал «Девятка»

11.00 — творческая встреча героини мультсериала «Маша и Медведь» Варвары Саранцевой со зрителями

16.00 - «Василий Лановой. Есть такая профессия», «ЗИМА», 39 мин. Выступает народная артистка РСФСР Алина Покровская.

Зал «Майский»

10.00 — «Исчезающие истории», студия Mozga, 2020, Россия, режиссеры — О. Агейчев, А. Горновский

«ПОВАР», «СНАЙПЕР» «Артельфильм» 2020, 8.20 Режиссёр — А. Красавин

«ПРОЩАЙ» London Film School, Великобритания & Латвия, 13:26.

Режиссер — И. Бунцельман

«ПОДАРОК» «RITE PRODUCTIONS LTD» Казахстан, Германия, США, Великобритания, Франция, 2020 г. 13 мин. Режиссер — Радик Кудояров

Зал «МАЙСКИЙ»

к 100-ЛЕТИЮ Ю. Н. Озерова

18.00 — «КТО ТАКОЙ OZEROFF?» Студия «ОНЛИ АРТ», 2006 г. Представляет автор фильма Олег Урюмцев.

«БОЕВАЯ ДЕСЯТКА» (12+)

«КИНОСИТИ» ул. Советская 47, ТЦ «Гостиный двор»

ПРЕМЬЕРА

12.00 — «КЛЯТВА» «Кинопрограмма „XXI век“, 2019, 2 ч.

Автор сценария — Т. Мирошник при участии Р. Нестеренко

Режиссер-постановщик — Роман Нестеренко

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и искусства пр. Ленина, 36

13.00 — „НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ“ „Републик“, киностудия „Соль“, Россия, 2020, 1 ч.20 мин. Автор сценария — Борис Фрумин

Режиссер — Максим Дашкин

ТЕХНИКУМ „Ж/Д ТРАНСПОРТА ИМ.Б.САФОНОВА“

ул. Демонстрации., 52

11.40 — „ЗОЯ“ „ТРИИКС МЕДИА“ „Киностудия им. М. Горького“, 2020 г.

1 ч. 42 мин. Сценарий — А. Назаров, А. Тумаркин

Режиссеры-постановщики — М. Бриус, Л. Пляскин Продюсер -И. Юрченко

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ ул. Октябрьская ул., 2

Большой конференц-зал

Памяти Василия Ланового

16.00 — „ОФИЦЕРЫ“ Студия имени М. Горького, 1971 г.

1 ч. 36 мин. Режиссер-постановщик — В. Роговой

В ролях: Г. Юматов, В. Лановой, А. Покровская

„БИТВА ЗА ЖИЗНЬ“ (+12)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Л. Толстого пр. Ленина, 125

16.15 — „НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС. БЕЗ ПРАВА НА ПОМИЛОВАНИЕ“

Т/К „Интер“, Украина, 2020, 1 ч. 08 мин. Режиссер — Александр Ракоед

КРЕМЛЬ ул. Менделеевская д.2

Конференц-зал

12.00 „НОРМАНДИЯ-НЕМАН. ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОЛКА“ Фонд имени святителя Григория Богослова, 2020, 44 мин. Продюсер — Игорь Лапшин

13.00 — „ОПЕРАЦИЯ ВЫВОД“ „ФильмОКей“, Россия, 2020, 60 мин.

Автор сценария и режиссер — Олег Штром

КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Проспект Ленина, 43

12.30 — „ПОЛЬША: НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ“ „Док-фильм“, Россия, 2021, 43 мин. Продюсер — Оксана Барковская

Автор сценария — Игорь Прокопенко, Сергей Сафиулин

15.00 — „ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ“ „ЗИМА“, 39 мин. Режиссер — Е. Пахоменков, А. Артемьев, продюсер — Светлана Винтер

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ п. ПЕРВОМАЙСКИЙ Дачная ул., 14

Кадетская школа

13.00 — „НИКОГДА БОЛЬШЕ“ „Док-Синема“ Россия, 2020, 58 мин.

Автор сценария и режиссер — Г. Галимуллина

15.00 — „ЗОЯ“ „ТРИИКС МЕДИА“ „Киностудия им. М. Горького“, 2020 г.

1 ч. 42 мин. Режиссер — постановщик — М. Бриус, Л. Пляскин

„БОЕВАЯ ДЕСЯТКА“ (12+)

п. ДУБНА ул. Фрунзе, д.2а

Центр культуры, искусства, кино

18.00 — „ДОКТОР ЛИЗА“ Киностудия „КИТ“, 2020 г., 2 ч.

Автор сценария и режиссер-постановщик — Оксана Карас

Представляет народная артистка России ЛАРИСА ЛУЖИНА

г. ВЕНЕВ ул. Володарского, 11

Межпоселенческий культурно — досуговый центр

17.00 — „НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ“ „RB PRODUCTION“, „Ростех“, 2020, 1 ч.30 мин. Режиссёр-постановщик — Константин Буслов

г. ЩЕКИНО ул. Ленина, д. 15

„Городской Дворец культуры“

18.00 — „ЗОЯ“ „ТРИИКС МЕДИА“ „Киностудия им. М. Горького“, 2020 г.

1 ч. 42 мин. Сценарий — А. Назаров, А. Тумаркин

Режиссеры-постановщики — М. Бриус, Л. Пляскин Продюсер -И. Юрченко

п.АРСЕНЬЕВО ул. Папанина 5

Арсеньевский центр культуры, досуга и кино

17.00 — „МИДУЭЙ“ США, Китаи?, Канада, Гонконг, 2019, 2 ч.18 мин.

Сценарий — Уэс Тук Режиссер-постановщик — Роланд Эммерих

19 мая — Среда

ТУЛА

„СОЛДАТЫ СВОБОДЫ“ (12+)

РЕТРО-КИНОТЕАТР „Майский, ул. 9 Мая, д. 1а

11.00 — „ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ“ Ленфильм, 1971 г. 1 ч.32 мин.

Автор сценария — Эдуард Володарский, Юрий Герман

Режиссер-постановщик — Алексей Герман

80-летию Битвы за Москву

15.00 — „БИТВА ЗА МОСКВУ“ „Мосфильм“, Баррандов (Чехословакия), „Дефа“ (Германия) 2 серии х 2 ч. 45 мин.

Автор сценария и режиссер-постановщик — Юрий Озеров

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Л. Толстого пр. Ленина, 125

16.15 — „ЗОЯ“ „ТРИИКС МЕДИА“ „Киностудия им. М. Горького“, 2020 г.

1 ч. 42 мин. Сценарий — А. Назаров, А. Тумаркин

Режиссеры-постановщики — М. Бриус, Л. Пляскин Продюсер -И. Юрченко

СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ Министерства обороны Российской Федерации“

ул. Рязанская 25

„БИТВА ЗА ЖИЗНЬ“ (+12)

14.00 — „СЫН ПОЛКА“ „Союздетфильм“, 1946, 01 ч. 16 мин

Автор сценария — Валентин Катаев

Режиссер-постановщик — Василий Пронин

ТЕХНИКУМ „Ж/Д ТРАНСПОРТА ИМ.Б.САФОНОВА“

ул. Демонстрации., 52

14.40 — „ТЕМ БОЛЬШЕ НАША СЛАВА“. ХОЛХИН-ГОЛ» Россия, 2020 г., 44 мин. Автор сценария и режиссер, оператор — Ловков Максим

«БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» (+12)

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и искусства пр. Ленина, 36

11.00 — «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ» «ЗИМА», 39 мин. Режиссер — Е. Пахоменков, А. Артемьев, продюсер — Светлана Винтер

12.30 — «НОРМАНДИЯ-НЕМАН. ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОЛКА» Фонд имени

святителя Григория Богослова, 2020, 44 мин. Режиссер — А. Мясников

Продюсер — Игорь Лапшин

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

п. ПЕРВОМАЙСКИЙ

Кадетская школа Дачная ул., 14

11.00 — «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ, НАШИ ДНИ» «Лугафильм», ЛНР, 2019, 40 мин. Автор сценария и режиссер — Владислав Плахута

КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Проспект Ленина, 43

11.00 — «НОРМАНДИЯ-НЕМАН. ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОЛКА» Фонд имени

святителя Григория Богослова, 2020, 44 мин. Режиссер — А. Мясников

Продюсер — Игорь Лапшин

к 100-летию дипломатических отношений России и Монголии

13.00- «ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ» «Сэмуун», Монголия, 2015, 45 мин.

Автор сценария — Равдан БАЯР, Далхаа НОРОВ

Режиссер — Банзрагч Баяр

15.00 — «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ, НАШИ ДНИ» «Лугафильм», ЛНР, 2019, 40 мин. Автор сценария и режиссер — Владислав Плахута

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ

ул. Щегловская Засека, 9, Тула

С тифлокомментариями

14.30 — «ЗОЯ» «ТРИИКС МЕДИА» «Киностудия им. М. Горького», 2020 г.

1 ч. 42 мин. Режиссер — постановщик — М. Бриус, Л. Пляскин

17.00 — «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» Московский драмтеатр имени А.С. Пушкина

Режиссеры-постановщики — Евгений Писарев и Денис Филимонов

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«БОЕВАЯ ДЕСЯТКА» (+14)

г. ЯСНОГОРСК, КРЦ «Родина» ул. П. Смидовича, 4

14.00 — «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» «RB PRODUCTION» «Ростех», 2020, 1 ч.30 мин. Режиссёр-постановщик — Константин Буслов

п. ЧЕРНЬ ул. Карла Маркса, 22

Дом культуры

15.00 — «ДОКТОР ЛИЗА» Киностудия «КИТ», 2020 г., 2 ч.

Автор сценария и режиссер-постановщик — Оксана Карас

г. ПЛАВСК ул. Орлова, 11

Городской дом культуры

18.00 — «КОНФЕРЕНЦИЯ» «ВЕГА ФИЛЬМ», Россия, 2020, 2 ч.10 мин.

Автор сценария и режиссер-постановщик — Иван И. Твердовский

Оператор — постановщик — Ф. Глазачев

20 мая — Четверг

ТУЛА

«СОЛДАТЫ СВОБОДЫ» (14+)

РЕТРО-КИНОТЕАТР «Майский ул. 9 Мая, д. 1а

11.00 — „СОРОК ПЕРВЫЙ“ „Мосфильм“, 1956 г. 1 ч. 33 мин.

Сценарий — Г. Колтунов, Б. Лавренёв Режиссер-постановщик — Г. Чухрай

„СОКОЛЕНОК“ (6+)

14.00 — „ИВАНЫ“ „Школа-Студия Э. Раненко“ Великий Новгород, 2020 г. 10 мин. Автор сценария и режиссер Валерий Рубцов

14.10 — „ПАПА“ „ARTEL FILM PRODUCTIN“ Санкт-Петербург, 2020, 4.45 мин. Режиссёр — Андрей Красавин

„БИТВА ЗА ЖИЗНЬ“ (+12)

15.30 — „ICH ВОЙНА“ Белтелерадиокомпания, „Беларусь 1″ 2020, 53 мин

Сценарий — В. Косенюк, режиссер — Ю. Ярошик

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и искусства пр. Ленина, 36

12.00 — „ТЕМ БОЛЬШЕ НАША СЛАВА“. ХОЛХИН-ГОЛ“ Россия, 2020, 44 мин. Автор сценария и режиссер, оператор — Ловков Максим

ТЕХНИКУМ „Ж/Д ТРАНСПОРТА ИМ.Б.САФОНОВА“

ул. Демонстрации., 52

11.40 — „ТРАМВАЙ ИДЕТ НА ФРОНТ“ „КиноМельница“, Россия, 2021,44 м. Продюсер — Ольга Аграфенина, автор сценария — А. Аграфенин

Режиссер — А. Егоров

СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ Министерства обороны Российской Федерации»

ул. Рязанская 25

14.30 — «ПОСЛЕДНИЙ АДМИРАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» «Юпитер-XXI», Россия, 2020 г., 39 мин. Сценарий — Е. Толдонова Режиссер — Г. Каюмов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Л. Толстого пр. Ленина, 125

16.15 — «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» ВАСИЛИЯ РЕШЕТНИКОВА" «Кинокомпания «Респект», Россия, 2020, 52 мин. Автор сценария и режиссер — С. Барабанов

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

п. ПЕРВОМАЙСКИЙ

«БОЕВАЯ ДЕСЯТКА» (+14)

Кадетская школа Дачная ул., 14

12.00 — «ОПОЛЧЕНОЧКА» Лугафильм, ЛНР, 2 ч.

Авторы сценария — Б. Табачник, В. Плахута, Р. Разум

Режиссёр-постановщик — А. Козлов

г. БЕЛЁВ ул. Советская, д. 34

«Центр развития культуры и туризма»

12.00 — «ОПОЛЧЕНОЧКА» Лугафильм, ЛНР, 2 ч.

Авторы сценария — Б. Табачник, В. Плахута, Р. Разум

Режиссёр-постановщик — А. Козлов

«СОЛДАТЫ СВОБОДЫ» (14+)

г. КИМОВСК ДК Октябрьская ул., 19

12.00 — «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» «28 панфиловцев», «Казахфильм», 2016 г.

1 ч. 45 мин. Сценарий — А. Шальопа

Режиссёры-постановщики: А. Шальопа, К. Дружинин

г. ДОНСКОЙ Октябрьская ул. 91

Дом культуры имени Молодцова

14.00 — «КОНФЕРЕНЦИЯ» «ВЕГА ФИЛЬМ», Россия, 2020, 2 ч.10 мин.

Автор сценария и режиссер-постановщик — Иван И. Твердовский

21 мая — Пятница

ЗАОКСКИЙ РАЙОН, деревня Федора Конюхова

12.00 — «МИРОТВОРЕЦ ВЕКА» Вручение приза о. Федору Конюхову.

Приз вручает народный артист РСФСР, поэт МИХАИЛ НОЖКИН

ТУЛА

РЕТРО-КИНОТЕАТР «Майский ул. 9 Мая, д. 1а

«БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» (+12)

10.00 — «ДОКТОР ЛИЗА НАСТОЯЩАЯ» ФОРМАТ ТВ, 2009 г., 48 мин.

Автор сценария и режиссер — Елена Погребижская

11.30 — «ОПЕРАЦИЯ ВЫВОД» «ФильмОКей», Россия, 2020, 60 мин.

Автор сценария и режиссер — Олег Штром

14.00 — «МИХАИЛ ЗОРИН. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» «Кадр-Медиа» 2020, 1 ч. 14 мин. Автор сценария — А. Эжбер

Режиссер — Петр Корягин

16.00 — «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» «FRESHMIND” и «Государственный центр поддержки национального кино», Казахстан, 2020 год, 35 мин.

Автор сценария — Руслан Абубакиров Режиссер — Елена Ковардакова

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и искусства пр. Ленина, 36

11.00 — «ТРАМВАЙ ИДЕТ НА ФРОНТ» «КиноМельница», Россия, 2021,44 м. Продюсер — Ольга Аграфенина, автор сценария — А. Аграфенин

СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ Министерства обороны Российской Федерации»

ул. Рязанская 25

14.00 — «СУХО. НЕИЗВЕСТНАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ» «Артос» 2020 г.,

52 мин. Режиссеры — Ю. Харитонов, А. Молочник

ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ «РОДИНА» просп. Ленина, 20

«СЕРИАЛ» (+12)

12.00 — «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» «АМЕДИА», «НТВ», Россия, 2020,

2 серии по 47 мин.

Представляет исполнитель главной роли Влад Коноплёв

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ ул. Октябрьская ул., 2

Большой конференц-зал

14.00 — «ШАГ НАВСТРЕЧУ КИНО». Обучающая площадка. «Такой короткий метр». Ведущий заслуженный артист России, директор Ярославского театра драмы имени Волкова

Сергей Пускепалис.

ТЕХНИКУМ «Ж/Д ТРАНСПОРТА ИМ.Б.САФОНОВА»

ул. Демонстрации., 52

11.40 — «НОРМАНДИЯ-НЕМАН. ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОЛКА»

Фонд имени святителя Григория Богослова, 2020, 44 мин.

Режиссер — А. Мясников Продюсер — Игорь Лапшин

КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Проспект Ленина, 43

14.00 — «ЗОЯ» «ТРИИКС МЕДИА» «Киностудия им. М. Горького», 2020 г.

1 ч. 42 мин. Сценарий — А. Назаров, А. Тумаркин

Режиссеры-постановщики — М. Бриус, Л. Пляскин Продюсер -И. Юрченко

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Л. Толстого пр. Ленина, 125

16.15 — «НИКОГДА БОЛЬШЕ» «Док-Синема» Россия, 2020, 58 мин.

Автор сценария и режиссер — Г. Галимуллина

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

п. ПЕРВОМАЙСКИЙ Дачная ул., 14

«БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» (+12)

Кадетская школа

11.30 — «ТРАМВАЙ ИДЕТ НА ФРОНТ» «КиноМельница», Россия, 2021,44 м. Автор сценария — А. Аграфенин Продюсер — Ольга Аграфенина

ПРОГРАММА «БОЕВАЯ ДЕСЯТКА» (14+)

г. УЗЛОВАЯ пл. Ленина, 2

18.00 — «МИДУЭЙ» США, Китаи?, Канада, Гонконг, 2019, 2 ч.18 мин.

Сценарий — Уэс Тук Режиссер-постановщик — Роланд Эммерих

г. БОГОРОДИЦК, ул. Коммунаров д. 91

«Азимут» Молодежный центр

17.00 —— «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» «СТВ» 2020 г. 2 ч.

Сценарий — Д. Дьяченко, В. Шляппо, Д. Ян, В. Куценко

Режиссёры-постановщики: А. Шальопа, К. Дружинин

п. ОДОЕВ ул. Ленина, 25А

Центр народного творчества и кино

12.00 — «НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ» «Републик», киностудия «Соль», Россия, 2020, 1 ч.20 мин. Автор сценария — Б. Фрумин Режиссер — Максим Дашкин

«БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» (+12)

13.30 -«ЗА ЖИЗНЬ» Беларусьфильм, «Летопись» 2019 г. 39 мин.

Автор сценария и режиссер — Ирина Волох

п.КУРКИНО ул. Октябрьская, д.41А

«СОЛДАТЫ СВОБОДЫ» (14+)

Центр культуры

18.00 — «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» «28 панфиловцев», «Казахфильм», 2016 г.

1 ч. 45 мин. Сценарий — А. Шальопа

Режиссёры-постановщики: А. Шальопа, К. Дружинин

22 мая — Суббота

ТУЛА

РЕТРО-КИНОТЕАТР «Майский ул. 9 Мая, д. 1а

«СОКОЛЁНОК» (+12)

10.00 -«МАША И МЕДВЕДЬ» «Анимаккорд», 2021 г., 8 сер. по 7 мин.

Автор сценария и режиссёр — Олег Кузовков

11.30 — «ОСЕНЬЮ 41-го» «ЛЕДА-ФИЛЬМ», 2016 г. 1 ч.40 мин.

Автор сценария — А. Негривода, Н. Макуни

Режиссер — постановщик — Елена Борисова

14.00 — «НИКОГДА БОЛЬШЕ» «Док-Синема» Россия, 2020, 58 мин.

Автор сценария и режиссер — Г. Галимуллина

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ ул. Октябрьская ул., 2

Большой конференц-зал

14.00 — «ШАГ НАВСТРЕЧУ КИНО». Обучающая площадка «Такая профессия актер». Ведущая заслуженная артистка России Ольга Кабо

«БОЕВАЯ ДЕСЯТКА» (14+)

«КИНОСИТИ» ул. Советская 47, ТЦ «Гостиный двор»

15.00 — Фильм закрытия — «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» Кинокомпания «АБС», 2020 г., 1 ч. 36 мин. Сценарий — А. Богатырев, В. Шихалеев, П. Абраменков

Режиссер-постановщик — Андрей Богатырев

ФИЛАРМОНИЯ имени И. Михайловского

(пр.Ленина 51)

18.00 — Церемония Закрытия XIX МФВК имени Ю. Н. Озерова

Ведущие церемонии актеры Ольга Кабо и Руслан Осташко («Время покажет»)