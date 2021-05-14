В Донском осудили мужчину, который убил жену за то, что она напилась

Произошло это в ночь с 1 на 2 января, и осужденный сам был нетрезв.

В Донском 33-летний безработный местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в ночь с 1 на 2 января пьяный обвиняемый, возвращаясь из гостей, поссорился с женой и жестоко избил ее. Причиной для ссоры стал тот факт, что обвиняемому не понравилось то, что благоверная тоже позволила себе перебрать с алкоголем. От полученных повреждений 29-летняя женщина скончалась на месте происшествия . Осознав, что он натворил, мужчина вызвал скорую, а те, в свою очередь, сотрудников полиции.

В ходе следствия мужчина заявил, что был зол на супругу из-за того, что она систематически злоупотребляла спиртным и не ухаживала за их пятимесячным сыном, который в момент расправы был в квартире в сумке-переноске.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Отметим, в настоящее время в следственном отделе города Донской проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям либо бездействию сотрудников полиции и органов системы профилактики в связи с совершенным преступлением, а также в связи нахождением ребенка в социально-опасном положении в семье, где злоупотребляющая спиртными напитками мать дважды была лишена родительских прав в отношении других своих детей.