Знаменитые дворяне «Своими глазами»

Фото museum-tula.ru, mikhailovo.ru, proekty.er.ru.

Экскурсионные группы из Богородицка, Белева, Ясногорска и села Архангельское открыли туристический сезон в рамках проекта по развитию внутреннего туризма «Своими глазами» регионального отделения партии «Единая Россия». За пять лет существования проекта было разработано почти 20 уникальных маршрутов. По одному из них под названием «Знаменитые дворяне Тульской губернии» мы прошлись с жителями Ясногорского района.

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»…

«Знаменитые дворяне Тульской губернии» — маршрут по Заокскому району, где главные объекты — музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева и музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново». Первая точка — музей Руднева.

– Я сам служил на подводной лодке, очень хотел сюда попасть, но как-то всё не складывалось, – говорит участник проекта Василий Власов. — Я впечатлен, как здесь всё современно, столько мультимедийных экранов. Нас воспитывали на легенде о гордом «Варяге», ставили командира в пример. Интересно было узнать о становлении Всеволода Руднева как морского офицера, посмотреть фото его семьи, предков и потомков. Это история нашей родной земли, не интересоваться ею — значит не уважать свои корни.

Музей командира крейсера «Варяг» Всеволода Федоровича Руднева находится около могилы контр-адмирала. В 1992 году на могиле был установлен памятник. Неподалеку от могилы и музея располагался дом контр-адмирала, в котором он жил с семьей. Всё это осмотрели участники экскурсии.

Писатель или ботаник?

Следующая точка – музей «Дворяниново». Он располагается на месте бывшего родового поместья ученого, агронома, энциклопедиста, просветителя Андрея Тимофеевича Болотова. Здание стоит на высоком крутом холме. Хозяин усадьбы называл его «горой помощи». В ее недрах он находил полезные минералы, которые обладали лечебными свойствами.

– Я краевед, очень интересуюсь историей Тульской области и за все пять лет существования проекта «Своими глазами» не пропустила ни одной поездки. Много читаю, но всё равно каждый раз нам рассказывают информацию, которую я раньше не знала, — отметила участница проекта Анна Дегтярева. – Сегодня нам повезло с погодой, здорово было прогуляться по скверу около музея Руднева, пройтись по яблоневым садам, которые посадил сам Болотов. Спасибо за такую экскурсию! Мы искренне хотим, чтобы проект «Своими глазами» не заканчивался.

Путешествие длиной в пять лет

Пять лет проект «Своими глазами» действует при поддержке депутата Государственной Думы от Тульской области, члена фракции «Единой России» Николая Петрунина.

– Когда мы запускали проект в 2016 году, никто не предполагал, насколько он окажется популярным и востребованным среди жителей Тульской области, — отмечает Николай Юрьевич. — Сегодня его участниками стали около 15 000 человек. Именно столько людей глубже познакомились с достопримечательностями, духовным наследием, традициями нашей родной земли.

Интерес людей к истории — это прекрасный стимул для развития территорий.

За пять лет путешествий и поездок облик многих объектов изменился до неузнаваемости: реставрационные работы были проведены в кремле, в областной столице появился Музейный квартал, открылся единственный в стране Тульский филиал Государственного исторического музея, проведена реконструкция уникальной усадьбы дворян Мосоловых, в самом маленьком городе страны Чекалине была воссоздана Лихвинская крепость, полностью изменился облик белевских монастырей.

В 2021 год проект вступил расширенным и обновленным. Увеличилось количество посещаемых культурных объектов — сегодня это около полусотни знаменитых исторических мест, куда только до конца мая будет организовано более 30 поездок. Всего же туристический сезон проекта «Своими глазами» продолжится до осени.