Фото из архива Myslo.
Международный фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша на 12 апреля
Сегодня на сцене ГКЗ выступят российские коллективы.
Городской концертный зал (ул. Советская, 2)
16.00 — Пермский молодежный театр (Пермь), сатирическая драма «Треплев. Возможно, склонен» (А. П. Чехов), 12+
17.30 — Ансамбль эстрадного танца «Звездный экспресс» (Тула), пластический спектакль «Чучело» (В. Железников), 6+
19.15 — Театр-студия «Билет на трамвай» (Тюмень), пластический спектакль «60 ударов сердца» (К. Лагунов), 12+
20.40 — Театр-студия «Гастион» (Курск), драма «Записки сумасшедшего» (Н. В. Гоголь), 16+
Купить билеты на спектакли можно на сайте Myslo.
Полную афишу смотрите здесь.
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