Международный фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша на 12 апреля

Фото из архива Myslo.

Сегодня на сцене ГКЗ выступят российские коллективы.

Купить билеты на спектакли можно на сайте Myslo.

19.15 — Театр-студия «Билет на трамвай» (Тюмень), пластический спектакль «60 ударов сердца» (К. Лагунов), 12+