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Солист группы «Чайф» пригласил туляков на концерт: «Мы так долго ждали этой встречи!»
Кадр из видео.

Солист группы «Чайф» пригласил туляков на концерт: «Мы так долго ждали этой встречи!»

Приходите 8 апреля в ГКЗ в 19.00.

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин записал видеообращение к тулякам:

– Жители сказочного города Тула, добрую весть несу я вам в дом. 8 апреля в Городском концертном зале группа «Чайф» все-таки сыграет свою юбилейную программу «Война, мир и…». Мы так долго ждали этой встречи. Приходите!

Программа концертов отразит разные периоды жизни музыкантов, их разные возрасты, как, впрочем, и любого человека. Возраст, когда находишься в состоянии войны с окружающим миром за свои убеждения, за самого себя и свое место под солнцем, в состоянии спора с самим собой. Другой возраст, когда начинаешь анализировать свои переживания и строить свой собственный мир, пытаясь понять, что тебе в нем необходимо. Еще один возраст, когда понимаешь, что материалы для собственного мира нашлись, и это любовь к женщине, к семье, это настоящая большая дружба, это музыка, литература, кино, живопись, театр. Когда научился получать удовольствие от жизни и можешь распространять свой собственный гармоничный мир и любовь к жизни, как круги на воде.
 
Песни, которые вошли в программу юбилейного тура, условно разделены на три части — серьезную, лиричную и жизнеутверждающую. Группа намерена исполнить важные хиты, песни, без которых не обходится каждый концерт, и любимые многими поклонниками композиции. А еще на концертах тура будет очень красиво, причем оформление сцены будет универсальным, чтобы производить эффект как в огромных залах с серьезными техническими возможностями, так и в небольших.
 
«Чайф» любит делиться своими песнями, чувствами и эмоциями. Группа умеет создать хорошее настроение и произвести незабываемое впечатление своими концертами. 
 

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