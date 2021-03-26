Утонул в бассейне «Арсенал»: военнослужащий погружался на глубину 6 метров без кислорода

Командование Тульского гарнизона совместно с правоохранителями проводит проверку по факту смерти военнослужащего, который накануне утонул в бассейне «Арсенал» . Отметим, что 28-летний Иван П. служил в воинской части по контракту.

Как следует из официального комментария, военнослужащий во время занятий в плавательном бассейне во внеслужебное время почувствовал себя плохо и начал тонуть. Ему пытались оказать помощь очевидцы и прибывшая бригада скорой помощи. Но спасти его не удалось.

По информации осведомленного источника Myslo, трагедия произошла поздно вечером. Иван П. вместе со своим товарищем проводил тренировку. По задумке, Иван был должен погрузиться на максимальную глубину (около 6 метров) и какое-то время находиться там. Предположительно, мужчина мог переоценить свои силы, а затем потерять сознание из-за недостатка кислорода.

Мужчина был активным болельщиком «Арсенала». Сейчас его единомышленники собирают деньги в помощь семье.