новости
новости
Регистрация
Утонул в бассейне «Арсенал»: военнослужащий погружался на глубину 6 метров без кислорода

Утонул в бассейне «Арсенал»: военнослужащий погружался на глубину 6 метров без кислорода

Мужчина проводил тренировку со своим другом.

Командование Тульского гарнизона совместно с правоохранителями проводит проверку по факту смерти военнослужащего, который накануне утонул в бассейне «Арсенал». Отметим, что 28-летний Иван П. служил в воинской части по контракту.
 
Как следует из официального комментария, военнослужащий во время занятий в плавательном бассейне во внеслужебное время почувствовал себя плохо и начал тонуть. Ему пытались оказать помощь очевидцы и прибывшая бригада скорой помощи. Но спасти его не удалось.
 
По информации осведомленного источника Myslo, трагедия произошла поздно вечером. Иван П. вместе со своим товарищем проводил тренировку. По задумке, Иван был должен погрузиться на максимальную глубину (около 6 метров) и какое-то время находиться там. Предположительно, мужчина мог переоценить свои силы, а затем потерять сознание из-за недостатка кислорода.   
 
Мужчина был активным болельщиком «Арсенала». Сейчас его единомышленники собирают деньги в помощь семье.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 15:45 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
утонул военнослужащий

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Солист группы «Чайф» пригласил туляков на концерт: «Мы так долго ждали этой встречи!»
Солист группы «Чайф» пригласил туляков на концерт: «Мы так долго ждали этой встречи!»
Международный аэропорт Калуга получил разрешение возобновить международное авиасообщение
Международный аэропорт Калуга получил разрешение возобновить международное авиасообщение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.