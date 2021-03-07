Крестьянская одежда, ситец и матроски: тулякам покажут, как одевались маленькие модники 100 лет назад

Фото из архива музея «Ясная Поляна».

Ее открытие состоится 12 марта в 16.00 в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12). Выставка подготовлена Мультимедиа Арт Музеем Москвы (МАММ) и дополнена снимками из фондов музея-усадьбы «Ясная Поляна».

На выставке представлены 80 снимков из МАММ, сделанных более века назад на территории Российской империи — от Могилева до Владивостока и от Архангельска до Баку. Это классические для своего времени парадные и бытовые портреты, а также групповые снимки, главными героями которых стали дети.

Крестильные рубашки и гимназическая форма, простая крестьянская одежда и кружевные бальные наряды, ситцевые платья и матроски — на снимках известных и уже забытых фотографов оживает мода и быт 1900-х годов. Каждый портрет рассказывает свою историю, становясь бесценным документом ушедшей эпохи.

Посетители выставки также увидят портреты детей и внуков Льва Николаевича Толстого, сделанные в Ясной Поляне более 100 лет назад.

Выставка будет работать с 13 марта по 25 апреля 2021 года со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00.

Выставка «Детская мода. 100 лет назад» не первый совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна» и МАММ — летом 2020 года в галерее «Ясная Поляна» экспонировалась выставка «Россия. ХХ век в фотографиях. 1941−1945».