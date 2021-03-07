новости
новости
Регистрация
Крестьянская одежда, ситец и матроски: тулякам покажут, как одевались маленькие модники 100 лет назад
Фото из архива музея «Ясная Поляна».

Крестьянская одежда, ситец и матроски: тулякам покажут, как одевались маленькие модники 100 лет назад

Выставка «Детская мода. 100 лет назад» откроется в галерее «Ясная Поляна».

Ее открытие состоится 12 марта в 16.00 в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12). Выставка подготовлена Мультимедиа Арт Музеем Москвы (МАММ) и дополнена снимками из фондов музея-усадьбы «Ясная Поляна».

На выставке представлены 80 снимков из МАММ, сделанных более века назад на территории Российской империи — от Могилева до Владивостока и от Архангельска до Баку. Это классические для своего времени парадные и бытовые портреты, а также групповые снимки, главными героями которых стали дети.

Крестильные рубашки и гимназическая форма, простая крестьянская одежда и кружевные бальные наряды, ситцевые платья и матроски — на снимках известных и уже забытых фотографов оживает мода и быт 1900-х годов. Каждый портрет рассказывает свою историю, становясь бесценным документом ушедшей эпохи.

Посетители выставки также увидят портреты детей и внуков Льва Николаевича Толстого, сделанные в Ясной Поляне более 100 лет назад.

Выставка будет работать с 13 марта по 25 апреля 2021 года со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00.

 

Выставка «Детская мода. 100 лет назад» не первый совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна» и МАММ — летом 2020 года в галерее «Ясная Поляна» экспонировалась выставка «Россия. ХХ век в фотографиях. 1941−1945».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:45 +4
Другие статьи по темам
Событие
одеждамода100 лет назадисторияЯсная Поляна
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: новая участница – Светлана Кучик
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: новая участница – Светлана Кучик
Опоздал на электричку и попал в тюрьму: в Черни за кражу осудили калужанина
Опоздал на электричку и попал в тюрьму: в Черни за кражу осудили калужанина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.