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Опоздал на электричку и попал в тюрьму: в Черни за кражу осудили калужанина

Опоздал на электричку и попал в тюрьму: в Черни за кражу осудили калужанина

История о том, как желание выпить за чужой счет лишило безработного гражданина свободы.

В Черни 51-летний безработный житель Калужской области признан виновным в краже, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что в феврале прошлого года ранее судимый обвиняемый приехал по делам в Тулу. Мужчина опоздал на свою электричку и, пока ждал следующую, завел беседу с гражданином, оказавшимся жителем Черни. Знакомство решено было отметить, и товарищи пили в течение ночи, после чего решили поехать в Чернь – продолжить гулянку.
 
Уже в Черни мужчины познакомились с гражданкой, украсившей их компанию не только собой, но и своей банковской картой, которой она щедро предложила расплатиться обвиняемому в магазине. Тот воспользовался предложением, но, кроме еды, втайне от новой знакомой купил себе парфюм и шапку. Ущерб от его действий составил 8 тысяч 300 рублей.
 
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:32 +3
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