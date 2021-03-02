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Топ вакансий: кому в Туле готовы платить от 120 до 150 тысяч рублей?
Подборку вакансий по итогам февраля составил сервис SuperJob.
Портал SuperJob собрал топ самых привлекательных предложений работодателей в городах с численностью населения до 500 тысяч человек, в том числе и в Туле.
Интересные предложения нашлись в производстве и строительстве для руководителей, ИТР и квалифицированных рабочих. Много вакансий оказалось в сфере продаж. Привлекательные зарплатные предложения и условия работы нашлись в сфере IT.
Смотрим топ-5 по зарплате:
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
150 000 руб.
|
2
|
120 000 — 143 000 руб.
|
3
|
от 120 000 руб.
|
4
|
от 100 000 руб.
|
5
|
90 000 — 99 000 руб.
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