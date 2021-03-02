Топ вакансий: кому в Туле готовы платить от 120 до 150 тысяч рублей?

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Портал SuperJob собрал топ самых привлекательных предложений работодателей в городах с численностью населения до 500 тысяч человек, в том числе и в Туле.

Интересные предложения нашлись в производстве и строительстве для руководителей, ИТР и квалифицированных рабочих. Много вакансий оказалось в сфере продаж. Привлекательные зарплатные предложения и условия работы нашлись в сфере IT.

Смотрим топ-5 по зарплате:

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