новости
новости
Регистрация
Топ вакансий: кому в Туле готовы платить от 120 до 150 тысяч рублей?
Фото pixabay.com

Топ вакансий: кому в Туле готовы платить от 120 до 150 тысяч рублей?

Подборку вакансий по итогам февраля составил сервис SuperJob.

Портал SuperJob собрал топ самых привлекательных предложений работодателей в городах с численностью населения до 500 тысяч человек, в том числе и в Туле.

Интересные предложения нашлись в производстве и строительстве для руководителей, ИТР и квалифицированных рабочих. Много вакансий оказалось в сфере продаж. Привлекательные зарплатные предложения и условия работы нашлись в сфере IT.

Смотрим топ-5 по зарплате:

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Автослесарь-механик по ремонту грузовых автомобилей

150 000 руб.

2

Заместитель главного инженера по эксплуатации

120 000 — 143 000 руб.

3

Врач общей практики

от 120 000 руб.

4

Руководитель проекта

от 100 000 руб.

5

Инженер КИПиА

90 000 — 99 000 руб.

 

Опрос

А какая зарплата у вас?

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 10:24 +4
Другие статьи по темам
Событие
вакансиизарплаты
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет международный фестиваль молодежных театров GingerFest
В Туле пройдет международный фестиваль молодежных театров GingerFest
В Туле на ул. Вересаева открылись «ворота в ад»
В Туле на ул. Вересаева открылись «ворота в ад»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.