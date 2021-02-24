В Щекино за антисанитарию оштрафовали поставщика детского питания

Щекинская прокуратура вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверила соблюдение санитарных норм в ООО «Примо». Уточняется, что организация занимается поставкой продуктов питания в детские сады Щекинского района.

Выяснилось, что на предприятии ненадлежащим образом был организован контроль условий хранения продуктов – на складах и в холодильниках отсутствовали термометры, а в кухне не было двухсекционной ванны для мытья кухонной посуды и инвентаря.

Для устранения выявленных нарушений прокурор города внес руководителю организации представление, выявленные нарушения были устранены. По постановлению прокуратуры директор фирмы оштрафован по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.