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В Туле ограничат остановку и стоянку из-за уборки снега: адреса

В Туле ограничат остановку и стоянку из-за уборки снега: адреса

Будьте внимательны!

Для проведения работ по уборке снега вводится временное ограничение на остановку и стоянку всех видов транспортных средств по следующим адресам:

  • ул. Лейтейзена 25 февраля с 00.00 до 6.00 по четной стороне и 26 февраля с 00.00 до 6.00 по нечетной стороне;
  • ул. Тульского Рабочего полка 26 февраля с 9.00 до 18.00 на участке от ул. Белкина до ул. Оружейной (сторона парка) и 27 февраля с 9.00 до 18.00 на участке от ул. Белкина до ул. З. Космодемьянской (сторона парка);
  • ул. Пузакова 26 февраля с 1.00 до 5.00, нечетная сторона, и 27 февраля с 1.00 до 5.00, четная сторона;
  • ул. Михеева 1 марта с 21.30 до 8.00, нечетная сторона, и 2 марта с 21.30 до 8.00, четная сторона.
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