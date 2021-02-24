В Туле ограничат остановку и стоянку из-за уборки снега: адреса

Для проведения работ по уборке снега вводится временное ограничение на остановку и стоянку всех видов транспортных средств по следующим адресам:

ул. Лейтейзена 25 февраля с 00.00 до 6.00 по четной стороне и 26 февраля с 00.00 до 6.00 по нечетной стороне;

ул. Тульского Рабочего полка 26 февраля с 9.00 до 18.00 на участке от ул. Белкина до ул. Оружейной (сторона парка) и 27 февраля с 9.00 до 18.00 на участке от ул. Белкина до ул. З. Космодемьянской (сторона парка);

ул. Пузакова 26 февраля с 1.00 до 5.00, нечетная сторона, и 27 февраля с 1.00 до 5.00, четная сторона;

ул. Михеева 1 марта с 21.30 до 8.00, нечетная сторона, и 2 марта с 21.30 до 8.00, четная сторона.