Студенты региона могут принять участие в культурном квесте «Центр истории»
6 февраля в рамках акции «Студенческие выходные» в Туле пройдет культурный квест «Центр истории».
Он охватывает историческое ядро города, включая кремль, Казанскую набережную и ближайшие улицы. Каждый желающий сможет проверить свои знания истории, логику, интуицию, умение действовать быстро и решительно.
Начало в 12.00 в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля. Регистрация участников по студенческому билету.
Команда победителей получит эксклюзивную экскурсию по Осадным дворам Тульского кремля, которая недоступна обычным посетителям.
Итоги викторины будут опубликованы 8 февраля в социальных сетях Тульского музейного объединения.
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