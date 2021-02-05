Студенты региона могут принять участие в культурном квесте «Центр истории»

6 февраля в рамках акции «Студенческие выходные» в Туле пройдет культурный квест «Центр истории».

Он охватывает историческое ядро города, включая кремль, Казанскую набережную и ближайшие улицы. Каждый желающий сможет проверить свои знания истории, логику, интуицию, умение действовать быстро и решительно.

Начало в 12.00 в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля. Регистрация участников по студенческому билету.

Команда победителей получит эксклюзивную экскурсию по Осадным дворам Тульского кремля, которая недоступна обычным посетителям.

Итоги викторины будут опубликованы 8 февраля в социальных сетях Тульского музейного объединения.