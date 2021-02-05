новости
новости
Регистрация
Студенты региона могут принять участие в культурном квесте «Центр истории»

Студенты региона могут принять участие в культурном квесте «Центр истории»

6 февраля в рамках акции «Студенческие выходные» в Туле пройдет культурный квест «Центр истории».

Он охватывает историческое ядро города, включая кремль, Казанскую набережную и ближайшие улицы. Каждый желающий сможет проверить свои знания истории, логику, интуицию, умение действовать быстро и решительно.

Начало в 12.00 в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля. Регистрация участников по студенческому билету.

Команда победителей получит эксклюзивную экскурсию по Осадным дворам Тульского кремля, которая недоступна обычным посетителям.

Итоги викторины будут опубликованы 8 февраля в социальных сетях Тульского музейного объединения.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 11:17 0
Другие статьи по темам
Событие
культурный квест
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области 166 новых случаев коронавируса
В Тульской области 166 новых случаев коронавируса
Myslo требуется менеджер по продажам
Myslo требуется менеджер по продажам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.