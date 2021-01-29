Катание на собачьих упряжках и в санях: Куликово поле приглашает туляков на праздник «Большой тур»

Фото из архива Myslo и пресс-службы Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

6 февраля в Конном дворе музея-заповедника в селе Монастырщино в формате расширенной экскурсионной программы развернется спортивный праздник.

В условиях ограничений Государственный музей-заповедник «Куликово поле» постарался сохранить все элементы зимнего праздника для его участников. Посетителям Конного двора предложат покататься на собачьей упряжке, в санях и верхом. Все смогут побывать в живой экспозиции на Конном дворе и узнать о дружбе человека и лошади, а на мастер-классе





– выгравировать коника на стеклянных бокалах.

В качестве угощения предложат ставшие уже брендом Куликова поля блины на пеньках и фирменный чай из местных трав. Специальные гости «Большого тура» – казаки Исток-Донского кавалерийского общества и

Тульского отделения Федерации рубки шашкой «Казарла». Они продемонстрируют свои умения фланкировки шашкой. Зрители увидят, легко ли рубить лозу и бутыли с водой, и сами попробуют казачье оружие в деле.

Берейтор музея-заповедника Надежда Кутузова вместе с волонтерами и обитателями Конного двора покажут рабочую выездку лошадок. Три полосы с разным набором элементов и задач для животного и всадника они пройдут как верхом, так и в поводу. Научиться управлять лошадью на

полосе препятствий смогут и зрители. Запланированные сеансы – в 12.00, 13.00 и 14.00.

В программе «Большого тура» на Куликовом поле 6 февраля как платные, так и бесплатные события. Самая насыщенная программа с экскурсией по конюшне, катанием на собачьей упряжке и в санях, с мастер-классом по выпечке блинов на пеньках проходит в 11.00, 12.30 и 14.00 и длится

1,5 часа. В группах – до 5 человек. Необходима предварительная запись.