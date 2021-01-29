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На городском кладбище заканчиваются места: где теперь будут хоронить туляков?

На городском кладбище заканчиваются места: где теперь будут хоронить туляков?

В интернете появилась информация, что кладбище №4 исчерпало себя: двух свободных участков хватит всего на пару месяцев. Myslo разбирался в вопросе.

4-е кладбище скоро закончится

О том, что кладбище на Мыльной Горе не резиновое, в городе знают давно. И городские чиновники ищут новые площади. Мы писали об этом в июне 2020 года, когда в редакцию обратились жители тульских деревень Морозовка, Пещерово, Балабаевка. Тогда поле по соседству с их домами предложили отдать под новый погост: свободные 98 га вплотную примыкали к жилым домам. Жители резонно запротестовали. И на июньских публичных слушаниях они высказались против перевода земель производственной зоны П-1 в зону кладбищ С-1.

Так на сколько хватит площадей 4-го кладбища? Этот вопрос мы задали Сергею Шестакову, замглавы администрации Тулы по благоустройству.

Сергей Шестаков

– Свободных мест на городском кладбище хватит не на два, а на четыре месяца. Кроме того, в городе развернуты два дополнительных кладбища: одно в районе Скуратово, второе — возле Косой Горы. Также будем использовать кладбища, находящиеся на территории Большой Тулы. Всего резервов земли в городе хватит на три с половиной года. Так что паниковать не стоит.

Понятно, что наши жители хотят посещать могилы родственников на одном кладбище. Но мы не можем занимать под захоронения городские территории, которые развиваем под жилые микрорайоны. Город растет и развивается, и кладбища не должны этому мешать.

Новое кладбище откроют в этом году

По словам Сергея Шестакова, новое городское кладбище, пятое по счету, всё же организуют неподалеку от Морозовки. Но с учетом пожеланий жителей не по соседству с жилыми домами, а ближе к Сеженскому лесу. От деревень планируют отступить не менее 800 метров.
 
– Там большая территория, более 90 га, — говорит Шестаков. — Мы из них займем 40. Это удобное место: дороги там есть, городской транспорт ходит. Свет и воду тянуть недалеко. Кладбище в пределах города.
 
По словам чиновника, новое кладбище станет образцово-показательным: с ограждением, хорошей охраной, асфальтированными дорожками, водой и освещением, обустроенными контейнерными площадками.
 
В идеале новое кладбище должны организовать уже в этом году. Но сначала — обсуждение с жителями, публичные слушания. Встречи с жителями Морозовки и других деревень запланированы уже на февраль. 
 

 
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:54 +6
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