На городском кладбище заканчиваются места: где теперь будут хоронить туляков?
В интернете появилась информация, что кладбище №4 исчерпало себя: двух свободных участков хватит всего на пару месяцев. Myslo разбирался в вопросе.
4-е кладбище скоро закончится
О том, что кладбище на Мыльной Горе не резиновое, в городе знают давно. И городские чиновники ищут новые площади. Мы писали об этом в июне 2020 года, когда в редакцию обратились жители тульских деревень Морозовка, Пещерово, Балабаевка. Тогда поле по соседству с их домами предложили отдать под новый погост: свободные 98 га вплотную примыкали к жилым домам. Жители резонно запротестовали. И на июньских публичных слушаниях они высказались против перевода земель производственной зоны П-1 в зону кладбищ С-1.
Так на сколько хватит площадей 4-го кладбища? Этот вопрос мы задали Сергею Шестакову, замглавы администрации Тулы по благоустройству.
Сергей Шестаков
– Свободных мест на городском кладбище хватит не на два, а на четыре месяца. Кроме того, в городе развернуты два дополнительных кладбища: одно в районе Скуратово, второе — возле Косой Горы. Также будем использовать кладбища, находящиеся на территории Большой Тулы. Всего резервов земли в городе хватит на три с половиной года. Так что паниковать не стоит.
Понятно, что наши жители хотят посещать могилы родственников на одном кладбище. Но мы не можем занимать под захоронения городские территории, которые развиваем под жилые микрорайоны. Город растет и развивается, и кладбища не должны этому мешать.
Новое кладбище откроют в этом году