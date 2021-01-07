Купить суши и не отравиться: лайфхаки от Роспотребнадзора

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В тульском Управлении Роспотребнадзора уверены: суши и роллы – это не только полезно, но и вредно!

Читаем релиз тульского Роспотребнадзора, опубликованный на официальном сайте ведомства.

О приятном

Роллы и суши богаты микроэлементами и витаминами. Основными среди них являются кальций, магний, калий, фосфор, йод, витамины группы А, В, К, С и ряд других.

Калорийность суши и ролов зависит от их состава.

Например, в 100 граммах ролла «Калифорния» содержится всего 100 ккал.

Другие варианты роллов могут быть гораздо более калорийными — от 100 до 400 ккал.

О неприятном

Санитарные врачи предупреждают, что при нарушении технологии приготовления суши и роллов, при использовании некачественных или испорченных продуктов возникает риск отравления и гельминтозов.

Высокая концентрация соли в составе соевого соуса и соленых рыбопродуктов могут способствовать развитию гипертонии и заболеванию почек и суставов. Высокая концентрация йода может вызвать сбой в работе щитовидной железы и изменению уровня гормонального фона.

Рыба и морепродукты имеют свойство накапливать в себе токсины, которые содержатся в месте их обитания. При употреблении большого количества морепродуктов могут проявляться такие симптомы, как головные боли, слабость, тошнота.

Потребление суши необходимо ограничить при наличии таких заболеваний, как сахарный диабет, гастрит, холецистит, панкреатит и патологии органов желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных заболеваний.

И, собственно, советы

Роллы и суши, купленные в магазине или приготовленные самостоятельно, должны храниться в холодильнике не более 1 суток, невскрытую упаковку продуктов из магазина необходимо использовать в течение указанного на этикетке срока годности.

При покупке готовых суши и роллов в магазине обратите внимание на условия хранения. Они должны соответствовать условиям, указанным производителем на этикетке. Сроки годности должны быть соблюдены, упаковки — только герметичная, не вздутая, без подтеков.

Заказывать готовую еду на дом по интернету рекомендуется в хорошо известных местах, где вы уже были и пробовали продукцию.

Выберите ближайший к вам ресторан, желательно тот, который находится в вашем районе.