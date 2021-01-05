Сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области проверяют охотничьи угодья

Сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области совместно с департаментом охотничьего хозяйства и регионального УМВД проводят очередное плановое профилактическое мероприятие в охотничьих угодьях, где разрешена охота на пушного зверя и копытных.

С 1 января 2021 года появились новые правила охоты на пушных животных. Теперь разрушение плотин и хаток для установки самоловов, а также раскопка нор для оказания помощи собакам, находящимся в норе, разрешена лишь частично. Охота на волка, лисицу, енотовидную собаку может проходить в любые сроки при наличии разрешения на добычу любого вида животного, но при условии, что охотнику вписали в разрешение на добычу вышеперечисленные виды.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы при поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области были проведены профилактические беседы с охотниками по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений, связанных с правилами проведения охоты и оборота оружия.

– В Тульской области осенне-зимний сезон охоты на пушных животных начался 15 ноября прошлого года. В этот период браконьеры особенно активны. Сезон охоты продлится по 28 февраля 2021 года включительно. Кроме того, продлена охота на копытных животных по 10 января 2021 г. Нарушений законодательства в сфере оборота оружия и правил проведения охоты в период проведения данной проверки выявлено не было. Профилактические мероприятия проводятся на системной основе, мы призываем всех охотников региона к соблюдениям правил охоты и действующего законодательства в сфере оборота оружия, - отметил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области полковник полиции Илья Медведев.

справка

С 1 января 2021 года вступает в силу Приказ Минприроды № 477 от 24.07.2020 и отменяет ранее действующие нормативные акты, регулирующие вопросы отлова животных.

На учёте в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области состоит более 32 тыс. владельцев оружия, в пользовании у которых находится около 54 тыс. единиц оружия.

Проведено более 13 тыс. проверок владельцев гражданского оружия. За различные нарушения правил оборота оружия в отношении граждан составлено 530 протоколов об административных правонарушениях, изъято 449 ед. оружия и 1 642 шт. патронов.