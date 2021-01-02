Журналист-путешественник Геннадий Йозефавичус выпустил статью о Туле

Геннадий Йозефавичус — продюсер, кинопромоутор, журналист. Сегодня его называют «экспертом высокой национальной кухни, путешествий со вкусом и глянцевых историй».



В статье о Туле он пишет: «Стыдно сказать, я никогда не бывал в Туле. До недавнего времени. Будто бы недалеко, но так всегда — самое доступное оставляешь на потом. И вот это «потом» случилось: во-первых, границы пересекать в этом году решительно не хотелось, во-вторых, случился повод — в Туле открывался Центр семейной истории, даже не филиал, а «посольство» Поленовского музея-заповедника».



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