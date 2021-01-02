новости
новости
Регистрация
Журналист-путешественник Геннадий Йозефавичус выпустил статью о Туле

Журналист-путешественник Геннадий Йозефавичус выпустил статью о Туле

В январском номере журнала «Аэрофлот Premium» опубликована его колонка «Семейные предания».

Геннадий Йозефавичус — продюсер, кинопромоутор, журналист. Сегодня его называют «экспертом высокой национальной кухни, путешествий со вкусом и глянцевых историй».


В статье о Туле он пишет: «Стыдно сказать, я никогда не бывал в Туле. До недавнего времени. Будто бы недалеко, но так всегда — самое доступное оставляешь на потом. И вот это «потом» случилось: во-первых, границы пересекать в этом году решительно не хотелось, во-вторых, случился повод — в Туле открывался Центр семейной истории, даже не филиал, а «посольство» Поленовского музея-заповедника».

Полностью материал можно прочитать здесь.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 21:30 −1
Другие статьи по темам
Событие
ТуластатьяПоленовожурнал Аэрофлот
Люди
Геннадий Йозефавичус
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Акция «Новогодняя улыбка»: в Туле поздравили детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Акция «Новогодняя улыбка»: в Туле поздравили детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
РПЦ попросила пенсионеров не приходить в храмы на Рождество
РПЦ попросила пенсионеров не приходить в храмы на Рождество
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.