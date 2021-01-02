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Акция «Новогодняя улыбка»: в Туле поздравили детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Акция «Новогодняя улыбка»: в Туле поздравили детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Ее ежегодно организуют сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города.

2 января они по традиции поздравили детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с Новым годом и наступающим Рождеством. Юные туляки получили сладкие подарки, а родители памятки и брошюры по безопасному детству.

 

Также родителям были разъяснены нормы законодательства по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних детей.

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