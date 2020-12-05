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В Одоеве сотрудники ГИБДД поймали угонщика

В Одоеве сотрудники ГИБДД поймали угонщика

Машину вернули владелице, а преступнику грозит уголовная ответственность.

Накануне в дежурную часть одоевской полиции обратилась местная 39-летняя жительница. Женщина рассказала, что ночью от дома по ул. Л. Толстого угнали ее «восьмерку» 1999 года выпуска.
 
«При проведении комплекса оперативных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции по подозрению в совершении преступления задержали нигде не работающего 43-летнего местного жителя. Он был доставлен в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного мужчины получены признательные показания. Угнанный автомобиль возвращен законной владелице.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:02 +4
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Место
Тульская областьОдоев

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