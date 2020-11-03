Фото: r-19.ru.
В Тульской области снимут фильм о массовом убийстве
Рабочее название кинокартины – «Смерти нет».
С 13 по 18 ноября на территории Тульской области состоятся съемки полнометражного художественного фильма с рабочим названием «Смерти нет», сообщает Кинокомиссия Тульской области.
Съемки осуществляет продюсерский центр «ВГИК — Дебют» при поддержке Министерства
культуры РФ и при организационном содействии Кинокомиссии Тульской области.
Режиссер картины — выпускник ВГИКа Евгений Дудчак.
«Смерти нет» — это история, связанная с 18-летним студентом колледжа из Керчи, совершившим в 2018 году массовое убийство.
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