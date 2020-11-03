В Тульской области снимут фильм о массовом убийстве

Фото: r-19.ru.

С 13 по 18 ноября на территории Тульской области состоятся съемки полнометражного художественного фильма с рабочим названием «Смерти нет», сообщает Кинокомиссия Тульской области.

Съемки осуществляет продюсерский центр «ВГИК — Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ и при организационном содействии Кинокомиссии Тульской области.

Режиссер картины — выпускник ВГИКа Евгений Дудчак.

«Смерти нет» — это история, связанная с 18-летним студентом колледжа из Керчи, совершившим в 2018 году массовое убийство.