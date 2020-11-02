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Преступление уровня «баран»: туляк украл овец и думал, что его не найдут

Преступление уровня «баран»: туляк украл овец и думал, что его не найдут

Поживиться воришке не удалось.

В дежурную часть отдела МВД России по Киреевскому району обратился житель деревни Подосинки с заявлением о краже: из его сарая пропали восемь овец.

Мужчина рассказал, что ранее разместил в интернете объявление о продаже питомцев. За день до пропажи овец под видом покупателя звонил неизвестный гражданин и интересовался точным маршрутом до места, где содержатся животные.

В тот же день, поздно вечером, местные жители видели подозрительный автомобиль – предположительно, «Газель», с заклеенными фарами.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские проверили дорожные камеры видеонаблюдения, расположенные неподалёку от деревни. Также стражи порядка промониторили онлайн-площадки на предмет недавнего размещения подобных объявлений.

Полученные сведения позволили обоснованно подозревать в деянии нигде не работающего и ранее судимого 30-летнего жителя Донского. Подозреваемый сознался в содеянном, был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. Похищенное изъято.

В настоящее время в отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:17 +5
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