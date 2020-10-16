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Топ-3 событий выходных: успей купить билеты со скидкой до 50%

Топ-3 событий выходных: успей купить билеты со скидкой до 50%

Myslo-касса объявляет распродажу.

В эти выходные в Туле пройдет много событий. Мы выделили несколько наиболее интересных мероприятий, которые можно посетить с выгодой.

Олег Митяев

Олег Митяев

17 октября на сцене Городского концертного зала выступит российский автор-исполнитель Олег Митяев.

Поклонники авторской песни безоговорочно отдают Олегу Митяеву первое место в «новой волне» бардовского творчества. Его знаменитый хит «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» стал гимном бардовского движения, несмотря на то, что далеко не все считают его песни бардовскими. Начало в 19.00.

старая цена/новая цена

1400 р. / 1120 р.

1500 р. /  1200 р.

1700 р.1360 р.

2000 р. / 1600 р.

2200 р. / 1760 р.

1900 р. 1520 р.

2500 р.2000 р.

 

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Я – СЧАСТЬЕ

Я – СЧАСТЬЕ

18 октября в ресторанном комплексе «Пряности & Радости» состоится спектакль «Я – СЧАСТЬЕ». 
 
Это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем исследуют тему отношений двух различных миров: мира мужчин и мира женщин. Начало в 18.00.
старая цена/НОВАЯ ЦЕНА

1500 р.750 р.

2000 р.1000 р.

2500 р. / 1250 р.

3500 р. / 1750 р.

 

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«Пилот»

17 октября в Concert Hall выступит питерская рок-группа «Пилот»

Музыканты отыграют в Туле уникальный концерт, посвященный 15-летию культового альбома «Рыба, Крот и Свинья». В концертный сет-лист войдут все песни с легендарной пластинки и главные хиты группы.

По случаю юбилея альбома музыканты во главе с Ильей Чертом отправляются пересекать магистрали страны, чтобы вместе вспомнить, какими мы с вами были 15 лет назад, и посмотреть, какими стали за это время.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:02 0
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