25 пожарных расчетов ежедневно дезинфицируют тульский транспорт и остановки

– Продолжается дезинфекция маршрутных транспортных средств на конечных остановках в городе Туле и остановочных павильонах. Также по заявкам, поступающим в оперативный штаб Тульской области, проводится дезинфекция общественных пространств, организаций и учреждений. Для дезинфекции используются мобильные комплексы специальной обработки, ранцевые огнетушители, электронные распылители.