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25 пожарных расчетов ежедневно дезинфицируют тульский транспорт и остановки
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

25 пожарных расчетов ежедневно дезинфицируют тульский транспорт и остановки

По поручению губернатора в регионе организованы противоэпидемиологические мероприятия по недопущению распространения вирусов.

Подразделения МЧС ведут работу по дезинфекции общественных пространств, организаций и учреждений, а также общественного транспорта и остановочных павильонов на территории Тульской области.

Мероприятия проводятся ежедневно силами 25 расчетов местных пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России.

Заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Тульской области Александр Бабаков:

Александр Бабаков

– Продолжается дезинфекция маршрутных транспортных средств на конечных остановках в городе Туле и остановочных павильонах. Также по заявкам, поступающим в оперативный штаб Тульской области, проводится дезинфекция общественных пространств, организаций и учреждений. Для дезинфекции используются мобильные комплексы специальной обработки, ранцевые огнетушители, электронные распылители.

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