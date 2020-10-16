25 пожарных расчетов ежедневно дезинфицируют тульский транспорт и остановки
По поручению губернатора в регионе организованы противоэпидемиологические мероприятия по недопущению распространения вирусов.
Подразделения МЧС ведут работу по дезинфекции общественных пространств, организаций и учреждений, а также общественного транспорта и остановочных павильонов на территории Тульской области.
Мероприятия проводятся ежедневно силами 25 расчетов местных пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России.
Заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Тульской области Александр Бабаков:
Александр Бабаков
– Продолжается дезинфекция маршрутных транспортных средств на конечных остановках в городе Туле и остановочных павильонах. Также по заявкам, поступающим в оперативный штаб Тульской области, проводится дезинфекция общественных пространств, организаций и учреждений. Для дезинфекции используются мобильные комплексы специальной обработки, ранцевые огнетушители, электронные распылители.