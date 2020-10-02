В Туле выступит украинская рок-группа «ДМЦ»
30 октября на сцене Concert Hall группа «ДМЦ» («Дороги Меняют Цвет»). Начало в 20.00.
«Дороги Меняют Цвет» — яркий представитель молодого поколения отечественной рок-сцены.
Коллектив делает качественную музыку, а глубина текстов ставит солиста Андрея Гречаника в один ряд с лучшими рок-поэтами.
«ДМЦ» — группа, в послужном списке которой шесть студийных альбомов, где нашлось место как фолку, так и альтернативному року. Звездным часом группы можно считать получение премии «Чартова Дюжина» в номинации «Взлом» в 2014-м году.
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Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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