В Туле выступит украинская рок-группа «ДМЦ»

30 октября на сцене Concert Hall группа «ДМЦ» («Дороги Меняют Цвет»). Начало в 20.00.

«Дороги Меняют Цвет» — яркий представитель молодого поколения отечественной рок-сцены.

Коллектив делает качественную музыку, а глубина текстов ставит солиста Андрея Гречаника в один ряд с лучшими рок-поэтами.

«ДМЦ» — группа, в послужном списке которой шесть студийных альбомов, где нашлось место как фолку, так и альтернативному року. Звездным часом группы можно считать получение премии «Чартова Дюжина» в номинации «Взлом» в 2014-м году.

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