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В Заречье водитель каршеринговой иномарки объехал машины по встречной полосе

В Заречье водитель каршеринговой иномарки объехал машины по встречной полосе

Нарушение ПДД попало в объектив видеорегистратора нашего читателя.

В редакцию Myslo поступило видео, на котором водитель каршерингового Volkswagen Polo с номером О816Н(М)Е799 объехал стоящие перед светофором автомобили по встречной полосе.

По данным регистратора, съемка велась на ул. Пузакова в четверг, 1 октября, примерно в 13 часов 06 минут. Редакция Myslo просит УГИБДД УМВД России по Тульской области обратить внимание на этот инцидент, установить личность водителя и привлечь его к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Друзья! Вы стали свидетелем нарушения ПДД? У вас есть видео или фото? Присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Давайте вместе бороться с хамством на тульских дорогах!

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Место
Тулаулица Пузакова

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