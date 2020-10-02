В воскресенье трассу Тула – Белев перекроют из-за велогонки

Фото из архива MySlo

В воскресенье 4 октября в Дубенском районе Тульской области впервые состоится финальный старт сезона серии шоссейных велогонок Gran Fondo Russia.

Для участников соревнований подготовлены три дистанции: 1 круг — 35 км, 2 круга — 70 км или 3 круга — 105 км. Старт и финиш пройдут в селе Воскресенское.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в связи с проведением гонки с 9.00 до 15.00 будет запрещено движение всех видов транспортных средств по следующим автодорогам:

• Тула — Белев (с км 37 по км 50)

• Тула — Белев — а/п к н. п. Дубна (с км 0 по км 13)

• Дубна — Скоморошки — Тула — Белев (с км 1 по км 13)

Для проезда в Тулу из Суворовского, Дубенского, Белевского, Одоевского, Арсеньевского районов необходимо пользоваться автодорогами:

• Щекино – Одоев – Арсеньево

• Тула – Белев – Никольское – Крапивна

• Дубна – Ново-Павшино – Калуга – Тула – Михайлов – Рязань

Например, по автодороге Дубна – Ново-Павшино – Калуга – Тула – Михайлов – Рязань можно выехать на автодорогу федерального значения Р-132 «Золотое кольцо». А для проезда в Тулу из Суворовского, Белевского, Одоевского, Арсеньевского районов можно воспользоваться автодорогой Щекино – Одоев – Арсеньево с выездом на автодорогу федерального значения М-2 «Крым» либо в н. п. Крапивна, повернув налево, выехать на автодорогу Тула – Белев, минуя перекрытый участок.

Чтобы проехать из населенных пунктов, находящихся в составе автомобильной дороги Тула – Белев, от примыкания к н. п. Шатово, необходимо двигаться по направлению к н. п. Одоев, где есть примыкание к автодороге Щекино – Одоев – Арсеньево.

По пути движения транспортных средств установлены информационные панно, предупреждающие о закрытии движения.