Фолк-метал-группа «Калевала» выступит в Туле

Коллектив по праву является одним из лидеров отечественной сцены в этом музыкальном направлении.



Волнительный, глубокий и эмоциональный женский вокал в сочетании со сложными и мелодичными гитарными партиями, приправленными многообразием народных инструментов, — вот рабочая формула группы «Калевала».



В основе их песен лежит исконная женская лирика — это сборник эмоциональных историй: иногда печальных, иногда разудалых и разбитных — они настолько искренние и не похожие между собой, что легко находят отклик в сердце любого слушателя.

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