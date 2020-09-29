Фолк-метал-группа «Калевала» выступит в Туле
3 октября на сцене тульского рок-клуба M2 состоится концерт фолк-метал-группы «Калевала». Начало в 19.00.
Коллектив по праву является одним из лидеров отечественной сцены в этом музыкальном направлении.
Волнительный, глубокий и эмоциональный женский вокал в сочетании со сложными и мелодичными гитарными партиями, приправленными многообразием народных инструментов, — вот рабочая формула группы «Калевала».
В основе их песен лежит исконная женская лирика — это сборник эмоциональных историй: иногда печальных, иногда разудалых и разбитных — они настолько искренние и не похожие между собой, что легко находят отклик в сердце любого слушателя.
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