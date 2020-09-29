В Туле осужден мужчина, торговавший несуществующими машинами

На уловку мошенника попались девять человек.

В Туле житель поселка Плеханово признан виновным в девяти эпизодах мошенничества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что с марта по апрель обвиняемый размещал на различных сайтах объявления о продаже несуществующих машин и аксессуаров.

Доверчивые россияне вносили предоплату, после чего «продавец» переставал выходить на связь.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы.