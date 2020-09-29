новости
новости
Регистрация
В Туле осужден мужчина, торговавший несуществующими машинами

В Туле осужден мужчина, торговавший несуществующими машинами

На уловку мошенника попались девять человек.

В Туле житель поселка Плеханово признан виновным в девяти эпизодах мошенничества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
Судом установлено, что с марта по апрель обвиняемый размещал на различных сайтах объявления о продаже несуществующих машин и аксессуаров.
 
Доверчивые россияне вносили предоплату, после чего «продавец» переставал выходить на связь.
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы. 
 
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:10 +3
Другие статьи по темам
Прочее
Тулапрокуратура Тульской областимошенничествомашины

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляка будут судить за попытку кражи чугуна из вагона
Туляка будут судить за попытку кражи чугуна из вагона
Фолк-метал-группа «Калевала» выступит в Туле
Фолк-метал-группа «Калевала» выступит в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.