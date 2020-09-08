«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...»: Олег Митяев приглашает туляков на концерт
17 октября на сцене Городского концертного зала выступит российский автор-исполнитель Олег Митяев.
Поклонники авторской песни безоговорочно отдают Олегу Митяеву первое место в «новой волне» бардовского творчества. Его знаменитый хит «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...» стал гимном бардовского движения, несмотря на то, что далеко не все считают его песни бардовскими.
В Туле Олег Митяев наряду с новыми песнями непременно исполнит и свои старые хиты – проникновенные, задушевные, всенародно любимые.
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