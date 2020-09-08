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«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...»: Олег Митяев приглашает туляков на концерт

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...»: Олег Митяев приглашает туляков на концерт

17 октября на сцене Городского концертного зала выступит российский автор-исполнитель Олег Митяев.

Поклонники авторской песни безоговорочно отдают Олегу Митяеву первое место в «новой волне» бардовского творчества. Его знаменитый хит «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...» стал гимном бардовского движения, несмотря на то, что далеко не все считают его песни бардовскими.

В Туле Олег Митяев наряду с новыми песнями непременно исполнит и свои старые хиты – проникновенные, задушевные, всенародно любимые.
 

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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:40 +2
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