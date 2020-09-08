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На Казанской набережной к юбилею Тульского кремля появилось новое граффити
Автором 6-метрового мурала стал профессиональный каллиграф, шрифтовой дизайнер и художник Виктор Пушкарёв.
Виктор Пушкарёв стал известным именно благодаря популяризации русского письма. Он также занимался оформлением фасада храма Вооруженных Сил России в подмосковной Кубинке. Чаще всего художник работает в монохроме, но для такого знакового события сделал исключение и оформил проект в насыщенных цветах.
Было – стало.
Пушкарёв разработал дизайн надписи, а непосредственное оформление поручили команде художников.
«Для меня это большая честь — всё-таки это важная дата для города», — сказал в своем интервью Виктор.
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