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На Казанской набережной к юбилею Тульского кремля появилось новое граффити
Информация и фото t.me/tularegion71.

На Казанской набережной к юбилею Тульского кремля появилось новое граффити

Автором 6-метрового мурала стал профессиональный каллиграф, шрифтовой дизайнер и художник Виктор Пушкарёв.

Виктор Пушкарёв стал известным именно благодаря популяризации русского письма. Он также занимался оформлением фасада храма Вооруженных Сил России в подмосковной Кубинке. Чаще всего художник работает в монохроме, но для такого знакового события сделал исключение и оформил проект в насыщенных цветах.
 
Было – стало.
 
Пушкарёв разработал дизайн надписи, а непосредственное оформление поручили команде художников.
 
 
 
«Для меня это большая честь — всё-таки это важная дата для города», — сказал в своем интервью Виктор. 
 
 
 
 
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