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Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 27 случаев заражения и один умерший
Фото из архива Myslo.

Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 27 случаев заражения и один умерший

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 27 новых случаев коронавируса, выздоровели 39 человек, умер один пациент.

Общая статистика за всё время такова:

 

За сутки в России выявлено 4676 случаев коронавируса, зафиксировано 115 летальных исходов, выздоровели 6 403 человека.

Всего в стране выявлено 970 865 случаев коронавируса, зафиксировано 16 683 летальных исхода, выздоровело 786 150 человек.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:42 0
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