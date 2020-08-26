Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 27 случаев заражения и один умерший

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 27 новых случаев коронавируса, выздоровели 39 человек, умер один пациент.

Общая статистика за всё время такова:

За сутки в России выявлено 4676 случаев коронавируса, зафиксировано 115 летальных исходов, выздоровели 6 403 человека.

Всего в стране выявлено 970 865 случаев коронавируса, зафиксировано 16 683 летальных исхода, выздоровело 786 150 человек.