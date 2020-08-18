Фрунзенская ярмарка: вкусные продукты от фермеров – для здоровья всей семьи

Павильон «Фермерские продукты» на Фрунзенской ярмарке расширяет границы. На минувшей неделе тут открылся еще один корпус.

А это значит – теперь еще больше вкусных и свежих продуктов на каждый день и для особого случая.

Ярмарка, на которой есть всё, что нужно к хлебосольному столу. Свежее мясо прямо из-под топора, пряные специи, ароматная зелень, фермерские молочные продукты, разнообразные рыбные деликатесы, колбасы, восточные сладости, фрукты и овощи. А еще различные виды чая, сушеные травы и цветы. Продукция натуральная, выращенная и произведенная самими же фермерами и с неизменной заботой о покупателях – только так можно сохранить максимум витаминов. Именно за разнообразие, пользу, вкус и ценят «Фермерские ряды» на Фрунзенской ярмарке туляки.

Удобно всем

Покупатели «Фермерских рядов» на ул. Фрунзе – не только жители близлежащих домов. Чтобы закупиться на неделю, многие приезжают из других районов Тулы. Поэтому при строительстве здания администрация рынка предусмотрела огромную бесплатную парковку рядом с ним. Благодаря этому покупателям не надо далеко идти с тяжелыми сумками продуктов: вышел и сразу погрузил все в свою машину!

Кстати, на парковке покупателям не помешают машины продавцов, которые разгружают товар, для них имеется отдельная территория для стоянки транспорта.

Трамвайная остановка рядом с рынком – дополнительный плюс к расположению продуктовых рядов ярмарки. То есть даже тем, кто приезжает сюда на общественном транспорте, удобно.

Только здесь и обязательно – свежее

Перечислять продуктовый ассортимент этой ярмарки можно бесконечно. Продавцы с неподдельной гордостью рассказывают про свою продукцию. В отличие от многих других, они не просят время подготовить витрину или убрать что-то с прилавка – тут все свежее и выглядит аппетитно.

Надежда Гурова – Я занимаюсь молоком уже 18 лет. Сначала купили корову для себя, постепенно стали появляться покупатели из числа местных жителей, их становилось все больше, – рассказывает Надежда Гурова. – Поняли, что есть спрос, а значит, надо еще коров завести. Сейчас у нас их уже пять, и наша мини-ферма стала семейным делом. Коровки у нас избалованные, съедают только верхушки травы, и уже надо на новое место переходить. Но у нас в Пятницком полей много, поэтому и травы им вволю. Из молока делаем все: творог, сыр, сметану, масло, топленое молоко. Вечером готовим, а утром везу все свежее на рынок.

Лучшая благодарность за свои труды для Надежды Гуровой – очередь из покупателей.

Ольга Бреднева – Мы уже четыре года дружим с Надеждой. Это мой постоянный поставщик. Творог, масло – все очень вкусное, а главное, она чистюля и человек порядочный, – рассказывает покупательница Ольга Бреднева.

Крольчатина, телятина, свинина, баранина только что с фермы на этой ярмарке каждый день. Поэтому у этих прилавков нет отбоя от покупателей. Многие приходят с самого утра, чтобы первыми купить самый свежий кусочек.

Нина Деревяго – Мы уже много лет ездим сюда за продуктами и берем сразу на неделю. Именно сюда, потому что уже знаем многих продавцов и доверяем им. Раньше ходили в старый корпус, а теперь вот новый появился, – говорит покупательница Нина Деревяго.

Многие продавцы – владельцы небольших подсобных хозяйств. Небольшое поголовье в сравнении с фермами гарантирует практически индивидуальный уход за каждым животным и экологическую чистоту мяса. Государственная ветлаборатория ежедневно тестирует на рынке продукцию фермеров и выдает им справку о безопасности продукции. Только имея ее, продавец встает за прилавок.

Марина Дельдина – Здесь в основном все продают деревенское мясо, оно отличается от фермерского бОльшим объемом сала, но есть и фермерское – телятина и баранина, – рассказывает продавец Марина Дельдина. – В отличие от магазинов, у нас большой выбор мяса. Хочешь, «мякушку», с косточной или с жирком. А в магазине рубят просто кусок, в котором все вместе. Наш же обработанный кусок чистого мяса получается выгоднее. Плюс мы никогда не отказываем покупателям, даже если нужен нестандартный разруб. Например, кострец телятины идет с косточкой, но покупатель приходит и просит без нее и без плёночек. Мы все подготовим, остается только забрать.

Есть продукты из мяса птицы и замороженные полуфабрикаты. Несмотря на более скромные размеры, они приятно радуют ассортиментом. Наряду с традиционными видами разделки птицы тут всегда есть уникальные товары. Например, голени без косточки – такие и на сковороде, и на мангале готовить одно удовольствие.

А какое разнообразие уже замаринованных полуфабрикатов! Они приготовлены по национальным оригинальным рецептам от профессиональных поваров: крылышки «По-индийски» и «Венгерское» жаркое, стейк «Приятного аппетита» и фарш «Деликатесный». От одного названия уже пробуждается аппетит!

Наталья Ушакова – Я даже не могу сказать, что больше пользуется спросом. Многие специально приходят за хинкали и другими полуфабрикатами, – рассказывает Наталья Ушакова. – Они полностью натуральные, поэтому и так нравятся нашим покупателям. Курочку тоже очень любят. Особенно приятно, когда покупатели делятся с нами рецептами.

Вкусно и цены не кусаются!

Вместо одного торгового зала «Фермерских рядов» на Фрунзенской ярмарке теперь два, а значит, еще больше выбор по приемлемым ценам. Весь товар идет напрямую от производителей, поэтому нет дополнительных наценок и длительной доставки. Все настолько аппетитное, что хочется купить все и сразу!

Плюс – это все же рынок, хоть и под крышей, а значит, можно выбирать и торговаться.

Приходите 22 августа на официальное открытие нового корпуса! В программе – много сюрпризов для покупателей.

Ярмарка на Фрунзе