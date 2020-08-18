Фрунзенская ярмарка: вкусные продукты от фермеров – для здоровья всей семьи
Павильон «Фермерские продукты» на Фрунзенской ярмарке расширяет границы. На минувшей неделе тут открылся еще один корпус.
А это значит – теперь еще больше вкусных и свежих продуктов на каждый день и для особого случая.
Ярмарка, на которой есть всё, что нужно к хлебосольному столу. Свежее мясо прямо из-под топора, пряные специи, ароматная зелень, фермерские молочные продукты, разнообразные рыбные деликатесы, колбасы, восточные сладости, фрукты и овощи. А еще различные виды чая, сушеные травы и цветы. Продукция натуральная, выращенная и произведенная самими же фермерами и с неизменной заботой о покупателях – только так можно сохранить максимум витаминов. Именно за разнообразие, пользу, вкус и ценят «Фермерские ряды» на Фрунзенской ярмарке туляки.
Покупатели «Фермерских рядов» на ул. Фрунзе – не только жители близлежащих домов. Чтобы закупиться на неделю, многие приезжают из других районов Тулы. Поэтому при строительстве здания администрация рынка предусмотрела огромную бесплатную парковку рядом с ним. Благодаря этому покупателям не надо далеко идти с тяжелыми сумками продуктов: вышел и сразу погрузил все в свою машину!
Кстати, на парковке покупателям не помешают машины продавцов, которые разгружают товар, для них имеется отдельная территория для стоянки транспорта.
Трамвайная остановка рядом с рынком – дополнительный плюс к расположению продуктовых рядов ярмарки. То есть даже тем, кто приезжает сюда на общественном транспорте, удобно.
Перечислять продуктовый ассортимент этой ярмарки можно бесконечно. Продавцы с неподдельной гордостью рассказывают про свою продукцию. В отличие от многих других, они не просят время подготовить витрину или убрать что-то с прилавка – тут все свежее и выглядит аппетитно.
Надежда Гурова
– Я занимаюсь молоком уже 18 лет. Сначала купили корову для себя, постепенно стали появляться покупатели из числа местных жителей, их становилось все больше, – рассказывает Надежда Гурова. – Поняли, что есть спрос, а значит, надо еще коров завести. Сейчас у нас их уже пять, и наша мини-ферма стала семейным делом. Коровки у нас избалованные, съедают только верхушки травы, и уже надо на новое место переходить. Но у нас в Пятницком полей много, поэтому и травы им вволю. Из молока делаем все: творог, сыр, сметану, масло, топленое молоко. Вечером готовим, а утром везу все свежее на рынок.
Лучшая благодарность за свои труды для Надежды Гуровой – очередь из покупателей.
Ольга Бреднева
– Мы уже четыре года дружим с Надеждой. Это мой постоянный поставщик. Творог, масло – все очень вкусное, а главное, она чистюля и человек порядочный, – рассказывает покупательница Ольга Бреднева.
Крольчатина, телятина, свинина, баранина только что с фермы на этой ярмарке каждый день. Поэтому у этих прилавков нет отбоя от покупателей. Многие приходят с самого утра, чтобы первыми купить самый свежий кусочек.
Нина Деревяго
– Мы уже много лет ездим сюда за продуктами и берем сразу на неделю. Именно сюда, потому что уже знаем многих продавцов и доверяем им. Раньше ходили в старый корпус, а теперь вот новый появился, – говорит покупательница Нина Деревяго.
Многие продавцы – владельцы небольших подсобных хозяйств. Небольшое поголовье в сравнении с фермами гарантирует практически индивидуальный уход за каждым животным и экологическую чистоту мяса. Государственная ветлаборатория ежедневно тестирует на рынке продукцию фермеров и выдает им справку о безопасности продукции. Только имея ее, продавец встает за прилавок.
Марина Дельдина
Есть продукты из мяса птицы и замороженные полуфабрикаты. Несмотря на более скромные размеры, они приятно радуют ассортиментом. Наряду с традиционными видами разделки птицы тут всегда есть уникальные товары. Например, голени без косточки – такие и на сковороде, и на мангале готовить одно удовольствие.
А какое разнообразие уже замаринованных полуфабрикатов! Они приготовлены по национальным оригинальным рецептам от профессиональных поваров: крылышки «По-индийски» и «Венгерское» жаркое, стейк «Приятного аппетита» и фарш «Деликатесный». От одного названия уже пробуждается аппетит!
Наталья Ушакова
– Я даже не могу сказать, что больше пользуется спросом. Многие специально приходят за хинкали и другими полуфабрикатами, – рассказывает Наталья Ушакова. – Они полностью натуральные, поэтому и так нравятся нашим покупателям. Курочку тоже очень любят. Особенно приятно, когда покупатели делятся с нами рецептами.
Ярмарка на ФрунзеПриходите 22 августа на официальное открытие нового корпуса! В программе – много сюрпризов для покупателей.
Тула, ул. Коминтерна, 30.