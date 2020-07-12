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В Туле открылся «Кустарный антимузей»
Фото: ocktula.ru.

В Туле открылся «Кустарный антимузей»

Его главная особенность в том, что экспонаты можно потрогать руками.

11 июля в Туле открылся первый в регионе «Кустарный антимузей», посвященный традиционным ремеслам и технологиям. Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Мультикомплекс появился на территории ремесленного двора «Добродей».
 
Главная особенность антимузея в том, что экспонаты можно потрогать руками. Он состоит из четырех экспозиций, в которых представлены коллекции изделий тульских мастеров конца XIX — начала XX века.
 
- Это удивительное пространство, потому что в этом музее сотрудниками ремесленного двора собраны из экспедиций и поездок различные вещи, которые представляют собой предметы жизни, труда, то есть в целом характеризуют жизнь туляков в разные времена, — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина на открытии мультикомплекса.
 
В программе онлайн-открытия также состоялись видеоэкскурсия, антикулинарный мастер-класс и прямая трансляция из «Кустарного антимузея».
 
 
Посетить антимузей можно с 18 июля по предварительной записи.
 
 

Антимузей — форма пребывания в музее, ориентированная на самостоятельное творчество и неформальное общение с предметами искусства, пространством и людьми.

Текст студентки ТулГу Анастасии Дуплищевой.

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