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В Туле возле здания областной прокуратуры столкнулись четыре автомобиля
Фото: instagram.com/tula.chp

В Туле возле здания областной прокуратуры столкнулись четыре автомобиля

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Днем 12 июля в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Возле здания областной прокуратуры столкнулись Samand, Renault Duster, Kia и грузовая «Газель».

Предположительно, причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанции.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Причины происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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