Фото: instagram.com/tula.chp
В Туле возле здания областной прокуратуры столкнулись четыре автомобиля
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Днем 12 июля в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Возле здания областной прокуратуры столкнулись Samand, Renault Duster, Kia и грузовая «Газель».
Предположительно, причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанции.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Причины происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.