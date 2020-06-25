В Туле пройдет онлайн-фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»

В год празднования 500-летия Тульского кремля заявки на участие в фестивале подали духовые оркестры со всех концов России и из-за рубежа.

Среди них, наряду с профессиональными и прославленными взрослыми коллективами, — юные музыканты сразу из нескольких регионов нашей страны. Обязательное присутствие в программе выступлений детских и молодёжных духовых оркестров уже стало отличительной особенностью «Фанфар Тульского кремля», а их яркие концертные номера всегда радуют зрителей и являются подлинным украшением фестиваля.



Формат проведения фестиваля в этом году, когда действуют ограничения, связанные с пандемией, претерпел значительные изменения: видеовыступления коллективов будут проходить онлайн с 1 июля на официальном сайте Тульского кремля, на сайте Культура. рф, а также на интернет-ресурсах филармонии — её официальном сайте, канале Youtube и в соцсетях.

Каждую неделю участники фестиваля будут представлять зрительской аудитории по два концерта, а 26 сентября на сцене Концертного зала Тульской филармонии состоится гала-концерт торжественного закрытия фестиваля «Фанфары Тульского кремля» с прямой трансляцией этого события в сети Интернет.

Музыкальные программы фестиваля будут посвящены различным эпохам и стилям — от военной и танцевальной музыки XVIII-XX веков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.

В IV Всероссийском фестивале духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» будут участвовать:

Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота России (Москва);

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации (Москва);

Оркестр суворовцев 3-го курса Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Министерства обороны Российской Федерации (Москва);

Министерства обороны Российской Федерации (Москва); Городской духовой оркестр (Могилёв, Республика Беларусь);

Военный духовой оркестр Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации (Орел);

Духовой оркестр правительства Республики Тыва имени Т. Дулуша;

Образцовый детский духовой оркестр Детской школы искусств (посёлок Бавлены, Владимирская область);

Образцовый ансамбль «Знаменские барабанщики» (Красногорск, Московская область);

Сводный детский духовой оркестр «Фанфары Белогорья» (Белгород);

Детско-юношеский духовой оркестр «Варяг» (Ростов-на-Дону);

Детский духовой оркестр «Саратов Бэнд» (Саратов);

Детский духовой оркестр (Павлово, Нижегородская область);

Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского ;

; Духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы (Владимирская область, Собинский район);

Государственный духовой оркестр Липецкой областной филармонии;

Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области;

Ялтинский театр духовой музыки (Ялта);

Государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики «Арсенал-Бэнд» (Ижевск);

Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии;

Студенческий духовой оркестр Луганской государственной Академии культуры и искусства имени М. Матусовского (Луганск);

Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии;

Муниципальный духовой оркестр (Ярославль).

Справка

Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» в 2020 году будет проходить в Туле уже в четвёртый раз. Его история берёт начало в 2016 году, а инициаторами проведения фестиваля стали Тульская областная филармония имени при поддержке Министерства культуры Тульской области и Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени генерал-лейтенанта. Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России Полислав Балин.



За эти годы фестиваль завоевал интерес и внимание тульской публики и авторитет у музыкального сообщества, утвердил себя в статусе представительного творческого смотра духовой музыки. В нём приняли участие десятки коллективов из многих городов, лучшие профессиональные, образцовые и народные детские духовые, а так же военные оркестры России.

Фестиваль всегда становился массовым, воистину всенародным праздником, привлекая многотысячную зрительскую аудиторию, выходя на улицы и площади не только Тулы, но и многих городов Тульской области.

Ведь важные цели фестиваля — популяризация духовой музыки, знакомство слушателей с духовыми коллективами разных регионов нашей страны, их обширным репертуаром и исполнительскими традициями.