УМВД по Тульской области: начальник отделения полиции «Куркинское» уволен по отрицательным мотивам

УМВД прокомментировало возбуждение уголовного дела в отношении теперь уже бывшего начальника куркинского отделения полиции. Превышение офицером служебных полномочий выявило подразделение собственной безопасности УМВД России по Тульской области. Стража порядка уволили по отрицательным мотивам.

«Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за профилактику противоправных деяний среди личного состава», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.