новости
новости
Регистрация
УМВД по Тульской области: начальник отделения полиции «Куркинское» уволен по отрицательным мотивам

УМВД по Тульской области: начальник отделения полиции «Куркинское» уволен по отрицательным мотивам

Офицера выгнали, не дожидаясь окончания расследования.

УМВД прокомментировало возбуждение уголовного дела в отношении теперь уже бывшего начальника куркинского отделения полиции. Превышение офицером служебных полномочий выявило подразделение собственной безопасности УМВД России по Тульской области. Стража порядка уволили по отрицательным мотивам.
 
«Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за профилактику противоправных деяний среди личного состава», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Напомним, 21 апреля 2020 года в ОП «Куркинское» МО МВД России «Кимовский» по подозрению в краже доставили 32-летнего мужчину. По версии следствия, начальник отделения с целью получения признательных показаний избил задержанного: нанес ему множественные удары руками и ногами в область головы и груди, сломав ребро.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:33 +3
Другие статьи по темам
Событие
превышение полномочийизбиение задержанного
Место
Тульская областьКуркино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет онлайн-фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
В Туле пройдет онлайн-фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
В Тульской облдуме несколько человек заболели коронавирусом
В Тульской облдуме несколько человек заболели коронавирусом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.