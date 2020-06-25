УМВД по Тульской области: начальник отделения полиции «Куркинское» уволен по отрицательным мотивам
Офицера выгнали, не дожидаясь окончания расследования.
УМВД прокомментировало возбуждение уголовного дела в отношении теперь уже бывшего начальника куркинского отделения полиции. Превышение офицером служебных полномочий выявило подразделение собственной безопасности УМВД России по Тульской области. Стража порядка уволили по отрицательным мотивам.
«Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за профилактику противоправных деяний среди личного состава», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Напомним, 21 апреля 2020 года в ОП «Куркинское» МО МВД России «Кимовский» по подозрению в краже доставили 32-летнего мужчину. По версии следствия, начальник отделения с целью получения признательных показаний избил задержанного: нанес ему множественные удары руками и ногами в область головы и груди, сломав ребро.
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