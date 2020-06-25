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Выбивал признание: в Тульской области за избиение человека задержан начальник отделения полиции
Фото с места происшествия, СК РФ по ТО.

Выбивал признание: в Тульской области за избиение человека задержан начальник отделения полиции

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Тульской области.

21 апреля 2020 года в отделение полиции «Куркинское» МО МВД России «Кимовский» по подозрению в совершении кражи был доставлен 32-летний мужчина. По версии следствия, начальник отделения (теперь уже бывший), с целью получения признательных показаний избил задержанного: нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и груди, причинив перелом ребра.

Материалы на своего сотрудника собрали в оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД России и передали их в СУ СК. Следователи отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). 
 

В настоящее время по уголовному делу следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

 

 

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