Кому на самоизоляции жить хорошо: истории туляков, которые нашли плюсы в карантине

Как пандемия дала возможность людям почувствовать себя счастливыми в это непростое время.

Карантин и все ограничения, что с ним связаны, стали серьезным испытанием для людей. И в финансовом, и в моральном плане. Но даже несмотря на все трудности сегодняшней реальности кто-то находит в себе силы радоваться жизни, планировать переезд в другую страну и даже находить любовь.

Корреспондент Myslo поговорила с такими людьми и узнала, как они себя чувствуют на карантине, что хотят сделать, когда снимут все ограничения, и по чему больше всего скучают.

Екатерина Дроздова, тестировщик программ

Во время самоизоляции я работаю на удаленке и еще параллельно пишу диплом. Для меня карантин стал тем временем, когда я могу больше внимания уделить себе и работе, которая нравится. Я радуюсь тому, что наконец-то не нужно тратить время на дорогу. Нет постоянной суеты и спешки, всё гораздо спокойнее. Стало намного проще следить за своим питанием, каждодневными тренировками и тем, что читаешь, смотришь и слушаешь.

А еще я устроила полную ревизию всей квартиры — выкинула кучу старых вещей, в том числе разобралась на балконе.

Балкон стал новым местом отдыха — здесь я и работаю, и читаю, и обедаю, и даже гуляю.

С этим обновлением жить стало как-то проще. Начала относиться к квартире как действительно к своему дому, а не как к месту, в которое я прихожу просто переночевать.

Вообще самоизоляция помогла мне начать чаще общаться с людьми, с которыми давно не общалась. Друзей в зуме собрать гораздо проще, и это повод чаще общаться. Мы устраиваем импровизированные «вечеринки» со всеми сопутствующими: поднятиями бокалов, разговорами и прочим. Но ко всему этому еще добавилось торжественные показы кошек-собак, интерьеров и других забавных вещей.

А еще, как оказалось, карантин сближает. Я на самоизоляции познакомилась со своей любовью, сидя на рабочей конференции в зуме. Мы долго общались, пару раз встретились и поняли, что на карантине особо не погуляешь.

Поэтому недолго думая мы решили жить вместе. И вот так бывает.

Но помимо всех прелестей моей карантинной жизни мне не хватает возможности увидеться с родными и друзьями. А еще хочется спокойно выходить из дома и гулять, перемещаться по городу и путешествовать. Последнего не хватает больше всего. И, конечно, банальных бытовых услуг вроде парикмахерской — сама пока что не решаюсь себя стричь или красить.

Валерия Юрченко, менеджер в ресторане

Я работаю в одной из наиболее пострадавших сфер — в ресторанном бизнесе на позиции менеджера. Но из-за того, что я не могу исполнять напрямую свои обязанности, меня сделали оператором. И это лучше, чем ничего. Потому что весь персонал, кроме поваров, отправили в отпуск.

А еще за время самоизоляции мы расстались с парнем, с которым вместе снимали квартиру 2,5 года. От этого факта грустно, но зато я теперь живу одна и у меня появилось много времени на осознание себя и своих чувств. И в это непростое время я наслаждаюсь тем, что я наедине с собой, что не могу сбежать от проблем в какие-либо отвлечения: работу или встречи с друзьями. Я успокоилась и перестала себя грызть за минутные слабости. Наверное, это главный для меня плюс.

Наконец-то появилось много времени для творчества, снова вернулась к рисованию и занялась реставрацией мебели из дерева.

От того, что делаю что-то своими руками, чувствую некое умиротворение. Первыми «жертвами» реставрации стали старые стулья и тумбочка в съемной квартире.

Вернула спорт в свою жизнь, хотя внутренняя амеба до сих пор сопротивляется. Появилось много времени, чтобы почитать-посмотреть-послушать всё то, что всё время откладывалось «на потом».

И в этих обстоятельствах появилась четкая идея о том, какие действия я должна предпринять по улучшению своей жизни. По крайней мере решила точно, что уеду из России в Грузию в ближайшие 1,5 года. Не за лучшей жизнью, а проживать свою.

Больше всего на самоизоляции не хватает простых радостей, типа выйти позавтракать куда-то, прогуляться по парку и походов в театр.

А еще я очень скучаю по тактильности — обожаю обниматься.

Ну и, конечно же, не достает свободного перемещения: по улице, в другой город или в другую страну. Без этого я больше всего скучаю.

Руслан Олейник, режиссер

Я режиссер, занимаюсь видеопродакшеном и немного графическим дизайном. Для меня нет особой разницы между обычной жизнью и самоизоляцией. Я работаю на удаленке уже пять лет, поэтому единственное изменение, с которым я столкнулся, — это отсутствие возможности свободно передвигаться по стране.

При наступлении карантина я, как и все, столкнулся с падением количества клиентов и отсутствием возможности передвигаться по городам, что для меня было важнее всего. За всё то время, что я сижу на самоизоляции, выездной работы стало меньше, но зато прибавилось много дистанционных заказов типа монтажа или графического дизайна.

И из-за того, что я много времени работаю с видео, я ищу для себя новые монтажные решения. А карантин отлично в этом помог. За всё время, что я сижу дома, пересмотрел больше ста фильмов. Всегда мечтал смотреть больше хорошего кино, а тут такая возможность!

Самоизоляция у меня медленно, но верно выходит на финишную прямую.

Вся моя работа сосредотачивалась в Москве, и теперь пришлось на несколько месяцев обосноваться в Туле. Надеюсь, в скором времени всё утихнет и я смогу снова вернуться к привычной жизни, с поездками и встречами с друзьями.

Ульяна Тихонова, библиотекарь

На самоизоляции я чувствую себя великолепно. Я вообще не тот тип человека, который любит гулять или ходить куда-то, поэтому, по большому счёту, в моей жизни почти ничего не изменилось. Только теперь работать стала на удаленке.

Нас отправили работать из дома еще в начале апреля, что оказалось мегапродуктивно. Многие организации стали проводить открытые бесплатные вебинары, я побывала на некоторых из них. Там я получила много полезной информации и нашла новые инструменты для работы. Хороший опыт!

Появилось много свободного времени на хобби: я наконец вернулась к фрилансу и подкопила себе портфолио иллюстраций.

А ещё карантин оказался для меня благополучным временем, чтобы заняться собой: я начала заниматься спортом и следить за питанием. И за всё время карантина я сбросила 9 кг. Всё-таки, когда нет соблазна сходить в магазин и купить всяких вкусностей, на диете сидится проще.

Больше всего не хватает на самоизоляции посиделок с друзьями. У меня их и так не очень много, и мы редко видимся, но сейчас это вообще невозможно. Уже у двоих друзей были дни рождения, которые пришлись на карантин. Мы их так и не отметили, а очень хотелось.