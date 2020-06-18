Лекции, мастер-классы и прогулки по Лиссабону: июньская онлайн-программа «Октавы»

Неделя начнется с кулинарного мастер-класса: 22 июня знаменитый кулинар и пропагандист здорового образа жизни Сергей Леонов приготовит с онлайн-гурманами сытные и полезные завтраки. 23 июня кандидат психологических наук и доцент ТГПУ Светлана Филиппова расскажет о нейрофизиологии агрессивного поведения. А 24 июня хорошо знакомая тульским любителям искусства Татьяна Быковская прочитает онлайн-лекцию «Архитектура и дизайн модерна».
На следующий день, 25 июня, профессиональный гид Катя Кантовская устроит онлайн-экскурсию по одному из старейших городов планеты — по Лиссабону. 26 июня состоится онлайн-лекция «Петр I: правда и мифы» опытного преподавателя истории и мировых культур Ивана Зайцева. 27 июня театральная компания «Барабан» прочитает юным слушателям веселую повесть писательницы Астрид Линдгрен «Эмиль из Леннеберги». В воскресенье, 28 июня, Сергей Леонов проведет воркшоп по приготовлению вкуснейших обедов.
Кулинарный мастер-класс Сергей Леонова. Полезные завтраки
Когда: 22 июня, понедельник, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
22 июня знаменитый кулинар Сергей Леонов расскажет, как зарядиться на весь день с помощью вкусного и очень питательного завтрака. А для того, чтобы завтраки были разнообразными, Сергей научит готовить два типа утренних блюд. Первый вид — каши в современном прочтении здорового питания. Второй — это модные соленые завтраки с богатым содержанием белка, минимальным содержанием углеводов и сбалансированными жирами.
Если вы не только хотите понаблюдать за работой мастера, но еще и параллельно приготовить вкусные завтраки, то вам понадобятся следующие ингредиенты: кешью, соль, мед или сироп топинамбура, кокосовое молоко, киноа, свежие или свежемороженые ягоды, лимон, петрушка, кинза, базилик, яйца, топленое сливочное масло, свежие огурцы, соленая красная рыба, авокадо.
Онлайн-лекция «Нейрофизиология агрессивного поведения»
Когда: 23 июня, вторник, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Агрессивность — одна из актуальных проблем поведения человека. Ни для кого не секрет, что агрессия лежит в основе насилия и правонарушений, она мешает людям конструктивно общаться друг с другом. 23 июня кандидат психологических наук, доцент ТГПУ Светлана Филиппова прочитает лекцию «Нейрофизиология агрессивного поведения». Светлана затронет важные вопросы биологии и психологии агрессивного поведения. Лектор и онлайн-гости рассмотрят агрессию с точки зрения этики, психологии, эволюционной биологии и других подходов.
Слушатели также узнают:
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зачем человеку агрессивность, почему агрессивность закрепилась в процессе эволюции как адаптивная форма поведения;
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как агрессивность связана с потребностями человека;
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чем агрессивность современного человека отличается от агрессивности наших предков;
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какие отделы мозга и физиологические механизмы отвечают за реализацию агрессивного поведения;
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что происходит с нашим мозгом, когда мы смотрим агрессивные фильмы;
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как связаны агрессивность и стресс;
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как связаны агрессивность и темперамент;
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наследуется ли агрессивность;
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существуют ли социально-приемлемые способы проявления агрессии и другие.
Онлайн-лекция «Архитектура и дизайн модерна»
Когда: 24 июня, среда, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Модерн как стиль находится в условных хронологических границах: конец 1880-х-1914 год — начало Первой мировой войны, оборвавшей естественное развитие искусства в большинстве стран Европы. В период модерна происходило переосмысление старых художественных форм и приемов, сближение и слияние различных видов и жанров искусства. Об этом переосмыслении и развитии архитектуры стиля модерн и пойдет речь на новой онлайн-лекции Татьяны Быковской «Архитектура и дизайн модерна», которая пройдет на виртуальной «Октаве» 24 июня.
Искусствовед Татьяна Быковская знакомит слушателей лектория «Октавы» с главными направлениями мирового искусства несколько месяцев. Лекции Татьяны яркие, информативные и понятны даже тем, кто мало что понимает в теме. А те, кто разбирается в искусстве, узнают благодаря Татьяне много нового и полезного.
Онлайн-экскурсия по Лиссабону
Когда: 25 июня, четверг, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
25 июня вместе с профессиональным гидом Катей Кантовской отправляемся в онлайн-тур по Лиссабону! Лиссабон — столица Португалии, отправная точка в маршрутах легендарных мореплавателей и один из старейших городов планеты, расположенный в устье реки Тежу, в пятнадцати километрах от Атлантического океана.
Лиссабон — город, который вдохновляет на созидание и творчество. Он поражает и вдохновляет тихими, наполненными солнцем пейзажами выгоревших красных крыш, бело-голубых фасадов, шпилей древних соборов, белоснежной кальсади под ногами и кораблей, проходящих под красным мостом по реке Тежу. Лиссабон стоит на семи холмах, и в нем легко затеряться и найти свое. Он удивляет не только туристов, но и тех, кто прожил в нем всю жизнь.
Онлайн-лекция «Петр I: правда и мифы»
Когда: 26 июня, пятница, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Император Петр I — одна из самых спорных фигур российской истории. Он был жестоким тираном или все таки новатором, изменившим все? Благодаря ему Россия вышла на один уровень с другими европейскими государствами или, наоборот, сбилась со своего истинного пути? 26 июня на онлайн-лекции «Петр I: правда и мифы» выпускник исторического факультета МГУ им. Ломоносова и опытный преподаватель истории и мировых культур Иван Зайцев поговорит со слушателями о специфике эпохи, в которой жил Петр I.
Иван расскажет о поворотных для страны событиях в истории его правления, успехах и промахах во внутренней и внешней политике, а также раскроет следующие вопросы:
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Каким человеком был Петр I;
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Каковы были истинные причины и значение реформ Петра I: причуды молодого царя или продуманный план;
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Как общество реагировало на преобразования;
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Что могло стать с Россией без Петра I.
Театрализованное чтение детских книг из библиотеки. Астрид Линдгрен, «Эмиль из Леннеберги»
Когда: 27 июня, суббота, 17.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Веселая повесть про Эмиля из Леннеберги, которую написала замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен, полюбилась и взрослым и детям всей планеты. 27 июня артисты «Барабана» устроят театрализованное онлайн-чтение этой замечательной книги.
В повести «Эмиль из Леннеберги» рассказывается о вихрастом мальчугане — ужасном озорнике, который и дня не может прожить, не напроказничав. Ну кому придет в голову гонять кошку, чтобы проверить, хорошо ли она прыгает?! Или надеть на себя супницу? Или поджечь перо на шляпе у пасторши? Или поймать в крысоловку родного отца, а поросенка накормить пьяными вишнями?
Кулинарный мастер-класс Сергея Леонова. Полезные обеды
Когда: 28 июня, воскресенье, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
28 июня известный кулинар Сергей Леонов в прямом эфире покажет, как готовить насыщенный LCHF-обед. LCHF — это система питания, основанная на единственном элементарном принципе: употреблять минимум сахара и крахмала и как можно больше натуральной еды, богатой жирами, белками и пищевыми волокнами. Сергей и онлайн-гурманы приготовят плов из цветной капусты с индейкой, а также насыщенный вкусом салат табуле из свежих овощей и низкокалорийный летний суп.
Если вы не только хотите понаблюдать за работой Сергея, но еще и параллельно приготовить вкусные обеды, то вам понадобятся следующие ингредиенты: куриная грудка, цветная капуста, петрушка, кинза, базилик, мята, оливковое масло, лимон, соль/перец, кефир, яйцо, киноа, баклажаны, кабачки, болгарский перец.