Лекции, мастер-классы и прогулки по Лиссабону: июньская онлайн-программа «Октавы»

Неделя начнется с кулинарного мастер-класса: 22 июня знаменитый кулинар и пропагандист здорового образа жизни Сергей Леонов приготовит с онлайн-гурманами сытные и полезные завтраки. 23 июня кандидат психологических наук и доцент ТГПУ Светлана Филиппова расскажет о нейрофизиологии агрессивного поведения. А 24 июня хорошо знакомая тульским любителям искусства Татьяна Быковская прочитает онлайн-лекцию «Архитектура и дизайн модерна».

На следующий день, 25 июня, профессиональный гид Катя Кантовская устроит онлайн-экскурсию по одному из старейших городов планеты — по Лиссабону. 26 июня состоится онлайн-лекция «Петр I: правда и мифы» опытного преподавателя истории и мировых культур Ивана Зайцева. 27 июня театральная компания «Барабан» прочитает юным слушателям веселую повесть писательницы Астрид Линдгрен «Эмиль из Леннеберги». В воскресенье, 28 июня, Сергей Леонов проведет воркшоп по приготовлению вкуснейших обедов.

Кулинарный мастер-класс Сергей Леонова. Полезные завтраки

Когда: 22 июня, понедельник, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

22 июня знаменитый кулинар Сергей Леонов расскажет, как зарядиться на весь день с помощью вкусного и очень питательного завтрака. А для того, чтобы завтраки были разнообразными, Сергей научит готовить два типа утренних блюд. Первый вид — каши в современном прочтении здорового питания. Второй — это модные соленые завтраки с богатым содержанием белка, минимальным содержанием углеводов и сбалансированными жирами.

Если вы не только хотите понаблюдать за работой мастера, но еще и параллельно приготовить вкусные завтраки, то вам понадобятся следующие ингредиенты: кешью, соль, мед или сироп топинамбура, кокосовое молоко, киноа, свежие или свежемороженые ягоды, лимон, петрушка, кинза, базилик, яйца, топленое сливочное масло, свежие огурцы, соленая красная рыба, авокадо.