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Конституция 2020: подать заявление для голосования на дому теперь может любой желающий
Фото: pixabay.com

Конституция 2020: подать заявление для голосования на дому теперь может любой желающий

Голосование будет проводиться с 25 июня по 1 июля включительно.

С 11 июня в Тульской области заработал проект «горячая линия» по информированию граждан о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов рассказал, как работает «горячая линия» и какие новые методы использует избирательная комиссия.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов

«В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации традиционные методы информирования – раздача материалов, адресные приглашения – по решению ЦИК были исключены. Мы максимально переходим к бесконтактным формам взаимодействия.

Также мы поступаем и в вопросах информирования участников голосования. Речь идет о телефонном информировании жителей Тульской области, в ходе которого доводится информация о порядке и сроках проведения общероссийского голосования. Самое важное, что мы хотим донести, что голосование будет проходить не один день, а с 25 июня по 1 июля с 8.00 до 20.00 включительно».

Также Павел Веселов рассказал, что проголосовать можно на избирательных участках или воспользоваться голосованием на дому. Для этого нужно подать соответствующее заявление. 

Корреспондент Myslo позвонила на «горячую линию» и спросила, как можно подать заявление для голосования на дому, кто может воспользоваться этой функцией и какие меры безопасности предпринимаются.

Голосование будет проводиться каждый день с 25 июня по 1 июля с 8.00 до 20.00. Избиратели могут проголосовать в помещениях участковой избирательной комиссии или на дому.

Где я могу оставить заявку на голосование на дому?

Подать заявку в Тульской области можно:

  • Через портал «Госуслуги»,
  • В участковой комиссии (достаточно позвонить или передать заявление через других лиц),
  • С помощью «горячей линии» 8-800-700-71-22.
Какие нужны документы, чтобы оставить заявку?

Никаких специальных документов не требуется. Для подачи заявки нужно позвонить по номер у телефона «горячей линии» и указать ФИО, город или район проживания, улицу, квартиру и контактный телефон.

Кто может подать заявку?

Любой человек может оставить заявку на голосование на дому. Главное, чтобы улица и дом, которые вы оставляете в заявке, соответствовали тому, что указан в вашем паспорте.

До какого дня можно оставить заявку?

Заявку на голосование на дому будут принимать до 30 июня включительно.

Можно ли выбрать день для голосования?

Можно выбрать день и время, в которое избирателю было бы удобно проголосовать. За сутки до выбранной даты с человеком свяжутся, чтобы уточнить время, в которое член избирательной комиссии может прийти на дом.

Какие меры безопасности предусмотрены?

Все члены участковой избирательной комиссии, проводящие голосование на дому, будут при себе иметь индивидуальные средства защиты:

  • Халаты,
  • Маски,
  • Экраны для лица,
  • Перчатки.

Члены комиссии не входят в квартиры избирателей. Гражданин предъявляет паспорт в раскрытом виде для визуального ознакомления.

Для каждого избирателя формируется индивидуальный пакет для голосования, в котором будет находиться:

  • Заявление о голосовании вне помещения для голосования,
  • Бюллетень,
  • Ручка,
  • Маска и перчатки.

Данный пакет член избирательной комиссии оставит на ручке двери. После голосования избиратель отдает заявление и отправляет заполненный бюллетень в мобильную урну для голосования.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 18:23 −8
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