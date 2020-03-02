Инди-группа Shakti Loka представит тулякам свой новый альбом

Фото на vk.com/shaktiloka108.

Выступления группы — причудливый сплав инди, этники, трип-хопа, акустики, элементов рока, электрогранжа и других жанров.

Музыка нового альбома Deep Black не похожа ни на что, созданное группой ранее. Молитвы превратились в песни, раскрывающие сюжет, где есть завязка, развитие, кульминация.

Альбом был записан вместе с электронным музыкантом и диджеем Даманом Калия. Участники Shakti Loka называют новую пластинку «историей о непривязанности».

Концерт состоится 18 марта в «Типографии». Начало в 19.00.

Билеты на Shakti Loka (12+) уже в продаже на Myslo-кассе.

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной