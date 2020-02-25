В «Типографии» выступит московский инди-поп дуэт Shakti Loka. Музыканты представят поклонникам свой новый альбом Deep Black.

Новый альбом Deep Black — это мантры в оригинальном саунд-дизайне. Молитвы превратились в песни, раскрывающие сюжет, где есть завязка, развитие, кульминация.

Музыка, не похожая ни на что, созданное группой ранее. Она записана вместе с электронным музыкантом и диджеем Даманом Калия. Участники Shakti Loka называют ее «историей о непривязанности».

Коллектив Shakti Loka придумал причудливый сплав инди, этники, трип-хопа, акустики, элементов рока, электрогранжа и других жанров. Тема пути всегда была лейтмотивом их творчества, сейчас же она разгорелась еще ярче. Shakti Loka приглашает в путь и своих поклонников — на концерты большого тура, посвященного выходу альбома.

