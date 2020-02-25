афиша
афиша
Регистрация
Shakti Loka

Shakti Loka

В «Типографии» выступит московский инди-поп дуэт Shakti Loka. Музыканты представят поклонникам свой новый альбом Deep Black.

Новый альбом Deep Black — это мантры в оригинальном саунд-дизайне. Молитвы превратились в песни, раскрывающие сюжет, где есть завязка, развитие, кульминация.

 

Музыка, не похожая ни на что, созданное группой ранее. Она записана вместе с электронным музыкантом и диджеем Даманом Калия. Участники Shakti Loka называют ее «историей о непривязанности».

Коллектив Shakti Loka придумал причудливый сплав инди, этники, трип-хопа, акустики, элементов рока, электрогранжа и других жанров. Тема пути всегда была лейтмотивом их творчества, сейчас же она разгорелась еще ярче. Shakti Loka приглашает в путь и своих поклонников — на концерты большого тура, посвященного выходу альбома.
 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 марта 2020, среда
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Хабиб
Купить билет
29 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1300 ₽
Папа
Купить билет
28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Felidae
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Этно-концерт: Marc Egea (Каталония)
Купить билет
1 апреля, среда 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
18 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Гран-Куражъ
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.