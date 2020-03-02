Фото из архива Myslo.
За уик-энд в Тульской области оштрафовали более 2000 водителей за превышение скорости
Кроме того, сотрудникам ГИБДД попались пять водителей, которые ранее были лишены прав.
С 28 февраля по 1 марта сотрудники тульской Госавтоинспекции работали в усиленном режиме. В итоге было выявлено 3180 нарушений Правил дорожного движения.
- 2049 водителей привлечены к административной ответственности за превышение установленной скорости,
- 62 водителя — за нарушение требований к перевозке детей,
- 54 — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения,
- 71 — за тонированные стекла,
- 38 водителей находились за рулем в состоянии опьянения, из них 16 человек отказались пройти медосвидетельствование,
- 901 административный материал составлен за иные нарушения ПДД.
Кроме того, сотрудникам ГИБДД попались пять водителей, которые ранее были лишены прав.
86 автомобилей перемещены на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что ПДД должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками движения без исключения.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание.
Также Гоставтоинспекция напоминает: если вы заметили в темное время суток на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешехода либо вам достоверно известно о факте управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщайте об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД:
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
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