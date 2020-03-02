новости
новости
Регистрация
За уик-энд в Тульской области оштрафовали более 2000 водителей за превышение скорости
Фото из архива Myslo.

За уик-энд в Тульской области оштрафовали более 2000 водителей за превышение скорости

Кроме того, сотрудникам ГИБДД попались пять водителей, которые ранее были лишены прав.

С 28 февраля по 1 марта сотрудники тульской Госавтоинспекции работали в усиленном режиме. В итоге было выявлено 3180 нарушений Правил дорожного движения.
 
  • 2049 водителей привлечены к административной ответственности за превышение установленной скорости,
  • 62 водителя — за нарушение требований к перевозке детей,
  • 54 — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения,
  • 71 — за тонированные стекла,
  • 38 водителей находились за рулем в состоянии опьянения, из них 16 человек отказались пройти медосвидетельствование,
  • 901 административный материал составлен за иные нарушения ПДД.
Кроме того, сотрудникам ГИБДД попались пять водителей, которые ранее были лишены прав.
 
86 автомобилей перемещены на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что ПДД должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками движения без исключения.
 
За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание.
 
Также Гоставтоинспекция напоминает: если вы заметили в темное время суток на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешехода либо вам достоверно известно о факте управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщайте об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД:
 
  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сотрудники ГИБДДусиленный режимГосавто

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле племянник украл у пенсионера телевизор
В Туле племянник украл у пенсионера телевизор
Инди-группа Shakti Loka представит тулякам свой новый альбом
Инди-группа Shakti Loka представит тулякам свой новый альбом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.