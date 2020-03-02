За уик-энд в Тульской области оштрафовали более 2000 водителей за превышение скорости

2049 водителей привлечены к административной ответственности за превышение установленной скорости,

62 водителя — за нарушение требований к перевозке детей,

54 — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения,

71 — за тонированные стекла,

38 водителей находились за рулем в состоянии опьянения, из них 16 человек отказались пройти медосвидетельствование,

901 административный материал составлен за иные нарушения ПДД.

Кроме того, сотрудникам ГИБДД попались пять водителей, которые ранее были лишены прав.

86 автомобилей перемещены на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что ПДД должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками движения без исключения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание.

Также Гоставтоинспекция напоминает: если вы заметили в темное время суток на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешехода либо вам достоверно известно о факте управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщайте об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД: