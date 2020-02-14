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В день смеха в Туле выступит король пародии Александр Песков
Фото на сайте www.peskovshow.ru.

В день смеха в Туле выступит король пародии Александр Песков

Артист представит эксклюзивное шоу, аналогов которому нет ни в России, ни в других странах!

За два часа в двух отделениях на сцене предстанет целая плеяда мировых и российских суперзвезд — Чарли Чаплин, Эдит Пиаф, Дайана Росс, Шер, Мирей Матье, Лайза Минелли, Тина Тёрнер, Далида, Алла Пугачева, София Ротару, Эдита Пьеха, Гарик Сукачев, Ирина Аллегрова, Анжелика Варум, Анита Цой, Николай Басков, Ёлка, Елена Ваенга, Валерий Леонтьев, Слава, Маша Распутина, Тамара Гвердцители, Лайма Вайкуле, Жанна Агузарова.

Потрясающие костюмы сшиты специально для этого шоу, уникальные постановки концертных номеров, непревзойденный шоу-балет.

Концерт состоится 1 апреля в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

Билеты на концерт Александра Пескова (6+) появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: 10.00−19.00

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