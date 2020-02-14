Госдума предлагает ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В случае утверждения инициативы получить ее смогут те, кто отказался от бумажных квитанций.
С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов и направил соответствующее письмо министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — приводит слова Чернышова russian.rt
Эксперты поддержали инициативу. Они считают, что введение скидок для потребителей, оплачивающих коммунальные услуги онлайн, положительно скажется на российском рынке ЖКХ.
«Мне кажется, что это хорошая инициатива, потому что при отказе от бумажных квитанций управляющая компания будет экономить средства, часть которых может быть использована для скидок гражданам на оплату услуг ЖКХ. При этом нужно понимать, что технические решения будут достаточно сложными в плане оплаты, и заставить всех реализовать эту инициативу нельзя, но двигаться в этом направлении нужно», — цитирует исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлану Разворотневу РИА Недвижимость.
Эксперт по жилищному праву Павел Склянчук считает, что стимулирование онлайн-оплаты ЖКХ выгодно для всех участников этого рынка и банков.