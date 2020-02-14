Госдума предлагает ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов и направил соответствующее письмо министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — приводит слова Чернышова russian.rt

Эксперты поддержали инициативу. Они считают, что введение скидок для потребителей, оплачивающих коммунальные услуги онлайн, положительно скажется на российском рынке ЖКХ.